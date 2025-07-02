Выплаты по валютным облигациям превысили новые привлечения в иностранной валюте — НБУ

За первые шесть месяцев 2025 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 240 миллиардов гривен в эквиваленте. Общая сумма заимствований на внутреннем рынке за время полномасштабного вторжения приближается к 1,7 трлн гривен. Об этом в среду, 2 июля, сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на Депозитарий.

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Результаты первого полугодия

В течение января — июня 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ 194,8 млрд грн, $647,8 млн и €393,8 млн. В то же время на погашение внутренних долгов за этот период было направлено 190,8 млрд грн, $952,8 млн и €475,7 млн. Эти цифры свидетельствуют, что в первом полугодии выплаты по валютным облигациям превысили новые привлечения в иностранной валюте.

Примечательно, что аукционы по размещению облигаций, номинированных в долларах США и евро, в июне не проводились.

Какова сейчас ставка

Максимальная доходность гривневых ОВГЗ, размещенных на аукционах в июне, составила 17,80% годовых.

Кто покупает облигации

Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются банки — первичные дилеры.

Вторым по объему является портфель в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 июля 2025 года украинцы и отечественные компании владели облигациями на сумму, эквивалентную 196,5 млрд грн. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В частности, в их собственности находится 35,6% всех гривневых ОВГЗ, 71,4% — номинированных в долларах США, и 52,1% — номинированных в евро.

Незначительную часть облигаций также удерживают нерезиденты.