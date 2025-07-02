МВФ обновил негативный сценарий для Украины: допускает дальнейшее ухудшение ситуации

Международный валютный фонд (МВФ) внес незначительные изменения в негативный сценарий в рамках восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Хотя Фонд предполагает возможность еще более пессимистических альтернативных сценариев развития событий, их моделирование в обновленном документе не осуществлялось.

«Фонд признает, что риски для негативного сценария чрезвычайно высоки. Возможны альтернативные негативные сценарии, включая другую продолжительность войны или менее устойчивые результаты мира; однако на данном этапе их моделирование является преждевременным, учитывая, что мирные переговоры все еще продолжаются, а их результаты являются очень неопределенными».

Изменения в прогнозах

МВФ напоминает, что текущий отрицательный сценарий предполагает завершение войны во втором квартале 2026 года. В ходе восьмого пересмотра этот «шок» (завершение войны) был смещен на третий квартал 2025 года.

Согласно этому сценарию реальный ВВП Украины в этом году сократится на 1% (это на 1 процентный пункт (п.п.) больше, чем в седьмом пересмотре), в следующем году рост будет нулевым (на 0,5 п.п. больше, чем в предыдущем пересмотре), а в 2027 году — 3,8% (без изменений по сравнению с предыдущим).

Также в восьмом пересмотре программы к существующим рискам — обострение и увеличение продолжительности войны, сокращение внешней экономической и военной помощи — Фонд добавил риск популистского давления и усиление сопротивления со стороны заинтересованных сторон. На практике это может осложнить усилия власти по реформам, в частности через парламент.

Способность программы к адаптации

Однако, в МВФ отмечают, что с учетом имеющейся в настоящее время информации, базовый и пессимистический сценарии продолжают отражать достаточный диапазон потенциальных результатов, как того требует политика чрезвычайно высокой неопределенности.

В то же время в МВФ констатируют, что по сравнению с седьмым пересмотром способность программы учитывать дополнительные неблагоприятные изменения в сторону ухудшения еще больше уменьшилась.

Это связано с тем, что такие изменения повлекут за собой дефицит финансирования, который придется покрывать способом, соответствующим восстановлению устойчивости долга, и еще более усложнит реализацию комплекса мер, направленных на восстановление среднесрочной внешней жизнеспособности.

«По-прежнему продолжают существовать сценарии, выходящие за пределы диапазона, охваченного рамками программы, что делает невозможным достижение целей программы», — резюмировали в учреждении.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд.