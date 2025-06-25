Правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн
Главное за среду: правительство изменило бюджет, освобождение электрокаров от налогов
Кабинет министров одобрил изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн. Соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в Раде. Также предусмотрено дополнительные 20 млрд. грн. для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.
Штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью вырастет до 5100 гривен
В среду, 25 июня, Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.
Освобождение импорта электромобилей от НДС: В Раду подали еще один законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13351−1, который является альтернативным проекту № 13351 об освобождении импорта электромобилей от НДС.
В Раду внесли законопроекты о Defence City
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 24 июня зарегистрировали пакет законопроектов о создании специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил Гетманцев в телеграмм-канале.
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