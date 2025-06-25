Главное за среду: правительство изменило бюджет, освобождение электрокаров от налогов

Кабинет министров одобрил изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн. Соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в Раде. Также предусмотрено дополнительные 20 млрд. грн. для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью вырастет до 5100 гривен