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25 июня 2025, 11:37 Читати українською

В Раду внесли законопроекты о Defence City

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 24 июня зарегистрировали пакет законопроектов о создании специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил Гетманцев в телеграм-канале.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 24 июня зарегистрировали пакет законопроектов о создании специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Подробности

Согласно представленным документам, Министерство обороны будет формировать перечень предприятий, которые станут резидентами Defence City. Эти предприятия получат системную государственную поддержку, среди которой налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также гарантии информационной и юридической безопасности.

«Сложно выиграть войну только силой оружия — нужна еще сила государства, поддерживающего тех, кто производит это оружие. Поэтому предложенные нами системные изменения позволят создать уникальный правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса — Defence City», — написал Гетманцев.

Что предусмотрено законопроектами о Defence City

Формирование Перечня резидентов будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

  • освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
  • освобождение от налога на землю;
  • освобождение от налога на недвижимость;
  • освобождение от экологического налога;
  • сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.

Таможенная и валютная регулировка:

  • упрощение таможенных процедур;
  • упрощение экспорта военных технологий;
  • особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.

Юридические и операционные гарантии:

  • дополнительную защиту в уголовных производствах;
  • поддержка компаний в процессе релокации.

Гетманцев уточнил, что законодательные инициативы уже доступны для подписания к 14.00 25 июня. Речь идет о четырех ключевых законопроектах: № 1922914 — изменения в Налоговый кодекс и другие законы, № 1922933 — изменения в Таможенный кодекс, № 1922945 — изменения в Бюджетный кодекс, № 1922951 — изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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