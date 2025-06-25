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25 июня 2025, 14:54 Читати українською

Правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн (обновлено)

Кабинет министров одобрил изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн. Соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в Раде. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Кабинет министров одобрил изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Давайте я объясню. Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше, чем планировали + 250 млрд, еще возьмут в долг», — написал Железняк.

Читайте: В Раду внесли проект госбюджета на 2025 год

Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года.

На какие направления будут направлены средства

  • Минобороны — 310,8 млрд грн;
  • МВД — 84,1 млрд грн;
  • ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн;
  • Минстратегпром — 4,5 млрд грн;
  • СБУ — 1,6 млрд грн;
  • УГО — 0,5 млрд грн;
  • Госспецсвязь — 64,5 млн гривен.

Также предусмотрено дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других срочных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн (для Минцифры, МОН, МОЗ).

Общий объем расходов в предложенных правительством в изменениях в госбюджет-2025 составляет 448,8 млрд грн.

За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы

1. Увеличение доходной части, в том числе за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет — 147,5 млрд грн:

  • НДФЛ — 56,0 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий — 23,8 млрд грн;
  • средства, перечисляемые НБУ — 20,3 млрд грн;
  • часть чистой прибыли и дивиденды — 15,0 млрд грн;
  • акциз с ввозимых на таможенную территорию Украины табачных изделий — 8,8 млрд грн;
  • средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц — 7,9 млрд грн.;
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным хозяйственным операциям — 4,1 млрд грн;
  • админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения — 2,7 млрд грн;
  • другие поступления — 8,9 млрд. гривен.

2. Экономия расходов — 51,3 млрд грн.

3. Увеличение объема внутренних заимствований — 184,9 млрд грн.

4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга — 65,1 млрд грн.

Напомним

  • 28 ноября 2024 г. Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год.

  • Министр финансов анонсировал пересмотр бюджета из-за нужд ВСУ. «В связи с тем, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и нужды Вооруженных сил, в ближайшее время мы будем к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете… Есть понимание того, что на Вооруженные силы средств недостаточно по разным причинам», — сказал Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+25
Turbo Apricot
Turbo Apricot
25 июня 2025, 15:19
#
Безперервне багаторічне перебування на посадах п’яти-шести менеджерів в Україні дає свої економічні результати: підвищення податків і збільшення боргів.
+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
25 июня 2025, 15:26
#
Зате ці 5−6 менеджерів на чолі з генералісімусом стають найдосвіченнішими в історії України.
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