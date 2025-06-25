Правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн (обновлено)

Кабинет министров одобрил изменения в Бюджет на 2025 год более чем на 412 млрд грн. Соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в Раде. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

«Давайте я объясню. Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше, чем планировали + 250 млрд, еще возьмут в долг», — написал Железняк.

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Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года.



На какие направления будут направлены средства

Минобороны — 310,8 млрд грн;

МВД — 84,1 млрд грн;

ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн;

Минстратегпром — 4,5 млрд грн;

СБУ — 1,6 млрд грн;

УГО — 0,5 млрд грн;

Госспецсвязь — 64,5 млн гривен.

Также предусмотрено дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других срочных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн (для Минцифры, МОН, МОЗ).

Общий объем расходов в предложенных правительством в изменениях в госбюджет-2025 составляет 448,8 млрд грн.

За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы

1. Увеличение доходной части, в том числе за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет — 147,5 млрд грн:

НДФЛ — 56,0 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 23,8 млрд грн;

средства, перечисляемые НБУ — 20,3 млрд грн;

часть чистой прибыли и дивиденды — 15,0 млрд грн;

акциз с ввозимых на таможенную территорию Украины табачных изделий — 8,8 млрд грн;

средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц — 7,9 млрд грн.;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным хозяйственным операциям — 4,1 млрд грн;

админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения — 2,7 млрд грн;

другие поступления — 8,9 млрд. гривен.

2. Экономия расходов — 51,3 млрд грн.

3. Увеличение объема внутренних заимствований — 184,9 млрд грн.

4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга — 65,1 млрд грн.

Напомним