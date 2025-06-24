Главное за вторник: евро обновляет максимум, соглашение между почтами Украины и США

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 июня, зафиксировав новый исторический максимум для европейской валюты, впервые пересекшей отметку в 48,5 гривны.

Укрпочта подписала соглашение с почтой США

Укрпочта заключила соглашение с Почтовой службой США, подготовка к которой продолжалась более двух лет.

Налоговый комитет призывает правительство и НБУ принять решение о льготном кредитовании военных

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по результатам последнего заседания обращается в Кабмин и Нацбанк принять безотлагательные решения для обеспечения справедливого доступа военных и ветеранов к кредитованию.

Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на $1,37 миллиарда

Международный арбитражный трибунал, рассматривавший дело в Швейцарии, обязал ПАО «Газпром» выплатить $1,37 млрд в пользу НАК «Нафтогаз». Об этом, 23 июня, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.