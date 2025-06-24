Укрпочта подписала соглашение с Почтой США. Что это даст клиентам

Укрпочта заключила соглашение с Почтовой службой США, подготовка к которой длилась более двух лет. Об этом 24 июня сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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Что известно о соглашении

Глава Укрпочты отметил, что соглашение является конфиденциальным, но один из ключевых его аспектов — открытие для доставки четырех аэропортов в США: Лос-Анджелеса, Чикаго, Майами и Нью-Йорка.

«Это позволит еще больше ускорить доставку в США, сохранив при этом действующие тарифы. Наши клиенты скоро ощутят улучшение сроков доставки», — отметил Смилянский.

По его словам, Укрпочта планирует сократить время доставки в США с 8−10 дней до 6−8 дней. Кроме того, будут введены более выгодные тарифы для более тяжелых посылок.

«Сейчас действует выгодное предложение для легких посылок Prime, и мы договорились расширить его на посылки весом до 5 кг. Эти изменения вступят в силу в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года», — уточнил Смилянский.

Почта США обязалась помочь убедить Amazon и другие торговые платформы ввести прямую доставку в Украину.