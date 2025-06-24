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24 июня 2025, 16:29 Читати українською

Евро впервые превысило 48,5 грн: НБУ установил новый курс

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 июня, зафиксировав новый исторический максимум для европейской валюты, которая впервые пересекла отметку в 48,5 гривны. В то же время гривна продемонстрировала незначительное укрепление по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора 24 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 июня, зафиксировав новый исторический максимум для европейской валюты, которая впервые пересекла отметку в 48,5 гривны.

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Рекордный курс евро

Официальный курс гривны к евро на среду установлен на уровне 48,5084 грн/€. Это на 49 копеек выше, чем в предыдущий день, и является новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 июня на уровне 48,2006 грн/€.

Позиции доллара

Зато по отношению к доллару США гривна несколько укрепилась. Официальный курс на 25 июня установлен на отметке 41,7924 грн, что на 8 копеек ниже, чем во вторник. Текущий курс доллара все еще остается ниже исторического максимума, зафиксированного 13 января 2025 года на уровне 42,2841 грн.

Почему это важно

Сегодняшний рекордный скачок курса евро является ярким примером влияния глобальных рынков на украинскую экономику. Несмотря на то, что гривна локально смогла несколько укрепиться по отношению к доллару, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать значительно более сильный рост самого евро по отношению к доллару на международной арене.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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