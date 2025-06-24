Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на $1,37 миллиарда

Международный арбитражный трибунал, рассматривавший дело в Швейцарии, обязал ПАО «Газпром» выплатить $1,37 млрд в пользу НАК «Нафтогаз». Об этом, 23 июня, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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«С мая 2022 года Газпром нарушил свои контрактные обязательства по принципу take or pay, прекратив оплаты. В сентябре 2022 года „Нафтогаз“ инициировал арбитраж, который „Газпром“ пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону Нафтогаза», — отметил Корецкий.

По его словам, это важная победа. Он поблагодарил профессиональную команду юристов НАК «Нафтогаз» и юридических советников Wikborg Rein за этот результат.

«Следующий этап — обеспечить исполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом», — подчеркнул Корецкий.