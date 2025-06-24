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24 июня 2025, 19:11 Читати українською

Банковская тайна: Гетманцев в очередной раз опроверг информацию о ее раскрытии в 2025 году

В Финансовом комитете Верховной Рады Украины нет ни одного законопроекта, предусматривающего раскрытие банковской тайны для Государственной налоговой службы. Об этом заявил председатель комитета Даниил Гетманцев.

В Финансовом комитете Верховной Рады Украины нет ни одного законопроекта, предусматривающего раскрытие банковской тайны для Государственной налоговой службы.
Фото: sluga-narodu.com

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«Тысячу раз уже опровергал и говорил, что точно в этом созыве парламента этого не будет, но кто-то не верит и кто-то рождает очередные мифы», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Речь идет о законопроекте, вносящем изменения в ряд законодательных актов. Его цель — обеспечить соответствие Украины критериям Европейского платежного совета, что является ключевым для дальнейшей интеграции в европейскую финансовую систему.

В конце прошлой недели министр финансов Сергей Марченко высказался в поддержку принятия этих изменений. Он отметил, что подобные новации являются необходимым условием для присоединения Украины к международной системе переводов в евро SEPA.

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«Действительно, указанным законопроектом предусматривается создание реестра, только реестра банковских счетов и банковских ячеек. Но каким образом будут создавать эти реестры, кто их будет вести, — это все мы будем выяснять, обсуждать на комитете, и принимать соответствующие решения, которые точно не нарушают права граждан. Мы точно встанем в защиту наших граждан», — заявил он.

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SEPA

SEPA (Единая зона платежей в евро) фактически является европейским аналогом более известной системы SWIFT. Однако, в отличие от SWIFT, охватывающей более 200 стран мира и разрешающего переводы в долларах и многих других валютах, SEPA — это локальный сервис, ориентированный исключительно на платежи в евро.

Система SEPA действует в странах Европейского Союза, а также в некоторых соседних государствах, таких как Великобритания и Норвегия. В этом году в SEPA также присоединилась Молдова.

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Напомним

В феврале 2025 года глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что НБУ не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев.

Ранее министр финансов Сергей Марченко допустил, что налоговая получит доступ к банковской тайне украинцев. Однако глава Нацбанка подчеркнул, что банковская тайна — один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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