Кабмин назначил в.о. председателя Государственной налоговой службы Лесю Карнаух
Главное за понедельник: правительство назначило и. о. главы ГНС, Goldman прогнозирует нефть по $110
Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух. Согласно распоряжению, на Карнаух обязанности Председателя Государственной налоговой службы возложены временно до назначения председателя ГНС.
Кабмин направил более 22 млрд грн на проекты восстановления
Правительство направило более 22 млрд грн финансового ресурса, предоставленного партнерами, на нужды восстановления.
Goldman Sachs предупреждает: цены на нефть могут вырасти до $110
Goldman Sachs предупредил о рисках для мирового энергоснабжения на фоне опасений по поводу потенциальных перебоев в Ормузском проливе, которые приведут к значительному росту цен на нефть и природный газ, говорится в записке банка с воскресенья.
Почему курс доллара и евро на этой неделе всех сильно удивит
В конце месяца на украинском валютном рынке пройдет на фоне очень напряженной ситуации как в мире, так и в Украине. По-прежнему слишком много сохраняется факторов, которые могут спровоцировать серьезные колебания пары евро/доллар на мировых площадках, что отразится на украинских котировках евровалюты по отношению к гривне.
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