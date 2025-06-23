Главное за понедельник: правительство назначило и. о. главы ГНС, Goldman прогнозирует нефть по $110

Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух. Согласно распоряжению, на Карнаух обязанности Председателя Государственной налоговой службы возложены временно до назначения председателя ГНС.

Кабмин направил более 22 млрд грн на проекты восстановления

Правительство направило более 22 млрд грн финансового ресурса, предоставленного партнерами, на нужды восстановления.

Goldman Sachs предупреждает: цены на нефть могут вырасти до $110

Goldman Sachs предупредил о рисках для мирового энергоснабжения на фоне опасений по поводу потенциальных перебоев в Ормузском проливе, которые приведут к значительному росту цен на нефть и природный газ, говорится в записке банка с воскресенья.

Почему курс доллара и евро на этой неделе всех сильно удивит