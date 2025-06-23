Кабмин направил более 22 млрд грн на проекты восстановления

Правительство направило более 22 млрд грн финансового ресурса, предоставленного партнерами, на нужды восстановления. Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров 23 июня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Средства от Японии

По его словам, почти 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) будет передано на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и восстановление коммунального хозяйства городов.

Также около 1,4 млрд грн от JICA выделяется на восстановление энергетики, на тренировку и обучение саперов. Еще почти 2,2 млрд грн бюджетной поддержки Европейского Союза правительство распределило на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.

«Благодарны друзьям и партнерам за солидарность. Реконструкция Украины будет крупным глобальным проектом, успех которого определит будущее Европы и мира», — отметил Денис Шмыгаль.