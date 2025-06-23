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23 июня 2025, 9:39 Читати українською

Goldman Sachs предупреждает: цены на нефть могут вырасти до $110

Goldman Sachs предупредил о рисках для мирового энергоснабжения на фоне опасений по поводу потенциальных перебоев в Ормузском проливе, которые приведут к значительному росту цен на нефть и природный газ, говорится в записке банка с воскресенья, 22 июня, пишет Reuters.

Goldman Sachs предупредил о рисках для мирового энергоснабжения на фоне опасений по поводу потенциальных перебоев в Ормузском проливе, которые приведут к значительному росту цен на нефть и природный газ, говорится в записке банка с воскресенья, 22 июня, пишет Reuters.
Фото: dv.ee

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Прогнозы по ценам на нефть.

Банк оценил, что цена нефти марки Brent может ненадолго достичь пика в $110 за баррель, если поток нефти из-за критически важного водного пути сократится вдвое в течение месяца и останется на 10% ниже в течение следующих 11 месяцев.

После этого цены снизятся, а в четвертом квартале 2025 года средняя цена на нефть Brent составит около $95 за баррель, говорится в записке.

Цены на нефть 23 июня

Цены на нефть в понедельник подскочили к самому высокому уровню с января после того, как Вашингтон присоединился к Израилю в атаке на ядерные объекты Ирана.

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Goldman, ссылаясь на данные Polymarket, отметил, что рынки прогнозов, несмотря на ограниченную ликвидность, сейчас отражают 52% вероятность закрытия Ираном Ормузского пролива в 2025 году.

Кроме того, отмечается, что падение поставок из Ирана на 1,75 миллиона баррелей в день может привести к росту цены на Brent до пика около $90 за баррель.

По одному из сценариев банк заявил, что падение поставок иранской нефти на 1,75 миллиона баррелей в день (б/д) в течение шести месяцев с последующим постепенным восстановлением может привести к тому, что цена на нефть Brent достигнет пика в $90 за баррель, прежде чем упадет до $60 к 2026 году.

Во втором подсценарии, где добыча в Иране остается стабильно низкой, цена на Brent все еще может достичь пика в $90, но стабилизироваться в пределах $70−80 в 2026 году из-за сокращения запасов и глобальных свободных мощностей, сообщил Goldman Sachs.

«Хотя события на Ближнем Востоке остаются нестабильными, мы считаем, что экономические стимулы, в частности для США и Китая, для попыток предотвратить продолжительный и очень большой срыв Ормузского пролива будут весомыми», — заявили в Goldman Sachs.

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Высший совет национальной безопасности Ирана должен принять окончательное решение о закрытии Ормузского пролива после бомбардировок США, сообщил в воскресенье иранский телеканал Press TV после того, как, как сообщалось, парламент поддержал это мероприятие.

Goldman Sachs также прогнозирует, что европейские рынки природного газа, включая бенчмарк TTF, учтут более высокую вероятность сбоев, причем TTF потенциально вырастет ближе к 74 евро за мегаватт-час (25 долларов США/MMBtu).

Однако банк отметил, что цены на природный газ в США столкнутся с ограниченным влиянием из-за структурных факторов, таких как сильные экспортные мощности и минимальные внутренние потребности в импорте СПГ.

Напомним

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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