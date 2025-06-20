Конец «военного чуда»: экономика россии исчерпала ресурсы для роста — Набиуллина

Экономическая модель, позволявшая россии поддерживать рост в условиях полномасштабной войны и международных санкций, исчерпала себя. Ресурсы, за счет которых это происходило, закончились. Такое признание сделала глава центрального банка россии Эльвира Набиуллина во время выступления на петербургском международном экономическом форуме — главном ежегодном мероприятии, которое кремль использует для демонстрации своей экономической состоятельности. Об этом 20 июня сообщает издание The Moscow Times.

Признание системной проблемы

Глава российского центробанка прямо заявила, что продолжавшийся два года период восстановительного роста закончился. Она подчеркнула, что этот этап базировался на использовании ранее накопленных свободных ресурсов.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы… Нам нужно понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — отметила Набиуллина.

По ее словам, речь идет об исчерпании рабочей силы, производственных мощностей, а также финансовых резервов, в том числе денег из Фонда национального благосостояния — главной копилки российского правительства.

Кадровый голод и промышленные границы

Одним из главных ограничений стало истощение человеческого капитала. Из-за массовой эмиграции и мобилизации мужчин на войну уровень безработицы в стране упал до исторического минимума (2,3%). Однако этот показатель свидетельствует не об экономическом здоровье, а об остром дефиците кадров, который правительство россии оценивает в 2 миллиона человек.

В то же время российская промышленность работает на грани своих возможностей. По данным росстата, загрузка мощностей на предприятиях превысила 80%, что является рекордом в современной истории россии. Это означает, что дальнейшее наращивание производства без значительных новых инвестиций практически невозможно, что уже привело к стагнации промышленности и сокращению гражданских отраслей.

Стремительное сокращение финансовых резервов

Финансовая подушка безопасности, позволявшая правительству латать дыры в бюджете, стремительно тает. Ликвидные активы Фонда национального благосостояния, по данным издания, с начала полномасштабного вторжения в Украину сократились втрое — до 2,8 трлн рублей.

Почему это важно

Заявление Набиуллиной — это редкое публичное признание от топ-чиновника, что российская экономическая модель, ориентированная на финансирование войны, неустойчива в долгосрочной перспективе.

Это сигнал о том, что фасад «экономической крепости», годами выстраивавший кремль, дал глубокую трещину. Исчерпание физических и финансовых ресурсов означает, что россия стоит перед выбором: либо существенно сокращать военные аппетиты, либо жертвовать остатками гражданской экономики и благосостоянием населения, что неизбежно приведет к углублению внутреннего кризиса.