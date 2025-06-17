Главное за вторник: НБУ прогнозирует замедление инфляции и рекордное увеличение валютных запасов

За первые пять месяцев 2025 года Украина получила около $18 млрд внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов. До конца года этот объем может вырасти до $55 млрд. Это произойдет, прежде всего, благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility.

Нацбанк ожидает замедления инфляции летом

Годовой рост потребительских цен в мае достиг 15,9%, но в ближайшее время инфляция начнет замедляться, считают в Нацбанке. Основные факторы, стимулировавшие рост цен, уже теряют силу.

Украинцы уменьшили сбережения в банках, но наращивают инвестиции в ОВГЗ

За последние полгода доля банковских вложений в доходах населения несколько снизилась, составляя около 3%. Этот показатель соответствует среднему уровню в странах ЕС, однако европейцы чаще выбирают альтернативные инструменты сбережений.

Индекс финансового стресса на самом низком уровне с начала войны — НБУ

В первой половине года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным. Неизменно наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, несколько снизившийся по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.