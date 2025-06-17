Нацбанк ожидает замедления инфляции летом

Годовой рост потребительских цен в мае достиг 15,9%, но в ближайшее время инфляция станет замедляться, считают в Нацбанке. Основные факторы, стимулировавшие рост цен, уже теряют силу. Об этом сообщается в Отчете про финансовую стабильность, который подготовил регулятора.

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Почему инфляция замедлится

Даже несмотря на повреждения от весенних заморозков, поступление на рынок свежей сельскохозяйственной продукции будет способствовать снижению продовольственной инфляции.

Улучшение ситуации с энергоснабжением и отсутствие повышения тарифов на газ и отопление для населения также ограничат рост цен.

Роль монетарной политики

Национальный банк продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Повышение учетной ставки в конце прошлого года привело к росту процентов по депозитам и активизации инвестиций в гривневые срочные инструменты.

Смягчение монетарной политики станет возможно только после преодоления пика инфляции и снижения рисков ее закрепления на высоком уровне.

Почему это важно

Замедление инфляции означает снижение финансовой нагрузки на домохозяйства и бизнес. Это создаст предпосылки для стабилизации экономики и постепенного восстановления потребительского спроса. Однако ключевым остается контроль за денежно-кредитной политикой во избежание нового витка роста цен.