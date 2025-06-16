Главное за понедельник: падение украинского экспорта, взлет цен на газ в Европе

В январе-апреле 2025 года экспорт товаров из Украины составил $13,31 млрд, или 93,1% соответствующего показателя за прошлый год. За январь-апрель 2025 года экспорт товаров составил $13 311,8 млн, или 93,1% по сравнению с январем — апрелем 2024 года, импорт — $24 823,5 млн, или 112,6%.

НБУ готовится к снижению учетной ставки во втором полугодии

Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка рассматривают возможность возвращения к смягчению процентной политики во второй половине 2025 года.

Цены на газ в Европе взлетели до максимума с апреля на новостях из Ирана

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,21%, до €38,73 или $470,92 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Apple, Tesla и Nvidia в «цифре»: Bybit и Kraken запустили торговлю токенизированными акциями