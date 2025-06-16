Экспорт украинских товаров упал на 6,9%, импорт вырос на 12,6%
Главное за понедельник: падение украинского экспорта, взлет цен на газ в Европе
В январе-апреле 2025 года экспорт товаров из Украины составил $13,31 млрд, или 93,1% соответствующего показателя за прошлый год. За январь-апрель 2025 года экспорт товаров составил $13 311,8 млн, или 93,1% по сравнению с январем — апрелем 2024 года, импорт — $24 823,5 млн, или 112,6%.
НБУ готовится к снижению учетной ставки во втором полугодии
Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка рассматривают возможность возвращения к смягчению процентной политики во второй половине 2025 года.
Цены на газ в Европе взлетели до максимума с апреля на новостях из Ирана
Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,21%, до €38,73 или $470,92 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Apple, Tesla и Nvidia в «цифре»: Bybit и Kraken запустили торговлю токенизированными акциями
В конце мая две крупные криптобиржи —Bybit и Kraken — запустили торговлю токенизированными акциями. Что это за активы, и как трейдерам и инвесторам из Украины воспользоваться новыми возможностями, разбирался Минфин. Инвестору, покупающему обычные акции на сайте брокера или с помощью мобильного приложения, может казаться, что эти акции уже имеют цифровой формат, ведь он их не получает физически на руки. Но на самом деле, такие ценные бумаги мало отличаются от того, какими они были сто или двести лет назад.
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