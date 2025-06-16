НБУ готовится к снижению учетной ставки во втором полугодии

Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка рассматривают возможность возвращения к смягчению процентной политики во второй половине 2025 года. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба регулятора, передает Минфин.

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Члены КМП предполагают, что НБУ сможет восстановить цикл снижения учетной ставки после того, как пройдет пик ценового всплеска и будет устранена угроза закрепления инфляции на высоком уровне. Однако, учитывая текущий баланс рисков, регулятор склоняется к более осторожным шагам, чем предполагалось ранее.

Большинство членов комитета не исключают, что из-за текущих инфляционных тенденций и значительных рисков, в частности связанных с последствиями войны и влиянием неблагоприятных погодных условий на урожаи, Нацбанку придется удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше или снижать ее медленнее, чем планировалось ранее.

В то же время некоторые члены КМП подчеркнули, что в случае усиления угроз для стабильного снижения инфляции до целевого уровня 5% НБУ должен быть готов к дополнительному усилению монетарной политики.