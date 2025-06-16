Цены на газ в Европе взлетели до максимума с апреля на новостях из Ирана

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,21%, до €38,73, или $470,92 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. В предыдущий раз на таких уровнях газ торговался более трех месяцев назад — 4 апреля 2025 года.

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Что толкает цены вверх

Цены на природный газ растут на фоне обострения ирано-израильского конфликта. В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки были направлены на ядерный и военный потенциал Ирана. Инвесторы опасаются более масштабной войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Для газовых трейдеров наибольшую обеспокоенность вызывает то, что дальнейшая эскалация конфликта может прервать поставки через Ормузский пролив, важный водный путь для морских поставок. Хотя физическая поставка сжиженного природного газа в настоящее время, по-видимому, не затронута, любые перебои могут напрячь рынок в решающий момент сезона накопления запасов в Европе.

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Кроме того, на выходных Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс в Персидском заливе. Атака дронов вызвала мощный взрыв и пожар на заводе по переработке природного газа, пишет Bloomberg. Из-за пожара также была остановлена добыча на одной из морских платформ (добыча — 12 млн кубометров в день).

«Удар по Южному Парсу — это стратегическая ошибка, которая означает выход зоны конфликта за пределы Ирана», — заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с иностранными послами в Тегеране. «Эти действия могут втянуть в войну не только весь регион, но и мир», — подчеркнул он.

Южный Парс — это иранская часть крупного нефтегазового месторождения, расположенного в Персидском заливе. Вторая часть — Северное — находится в территориальных водах Катара. Газ, добываемый в иранской части месторождения, в основном предназначен для внутреннего потребления, Южный Парс обеспечивает примерно две трети потребностей страны.