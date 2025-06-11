Главное за среду: биткоин-резерв в Украине, замедление роста экономики в мире

Депутаты зарегистрировали законопроект № 13356, дающий право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины. По словам Железняка, как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это по их профессиональному выбору.

Всемирный банк прогнозирует рекордно медленный рост экономики

Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год на 0,4 п.п. до 2,3%, отметив, что повышение пошлин и усиленная неопределенность создают «значительные препятствия» для большинства экономик мира.

Bloomberg назвал претендентов на должность главы ФРС. Кто в списке