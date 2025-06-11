В ВР зарегистрирован законопроект о создании крипторезерва в Украине
Главное за среду: биткоин-резерв в Украине, замедление роста экономики в мире
Депутаты зарегистрировали законопроект № 13356, дающий право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины. По словам Железняка, как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это по их профессиональному выбору.
Всемирный банк прогнозирует рекордно медленный рост экономики
Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год на 0,4 п.п. до 2,3%, отметив, что повышение пошлин и усиленная неопределенность создают «значительные препятствия» для большинства экономик мира.
Bloomberg назвал претендентов на должность главы ФРС. Кто в списке
Министр финансов США Скотт Бессент и бывший чиновник Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Варш вошли в «небольшой список» претендентов на должность главы ФРС, сообщило 10 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Минимальная зарплата в Украине в 2026 году: как ее рост повлияет на благосостояние людей и экономику
Правительство запланировало поэтапное повышение минимальной заработной платы в течение следующих трех лет. Сколько будут зарабатывать украинцы, как это повлияет на их реальные доходы и поступления в бюджет, разбирался Минфин. Кабинет министров пока не согласовал бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, но некоторые ключевые цифры этого документа уже известны. Конечно, они еще могут меняться, но их уже сейчас можно использовать как ориентир планов чиновников.
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