Bloomberg назвал претендентов на пост главы ФРС. Кто в списке

Министр финансов США Скотт Бессент и бывший чиновник Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Варш вошли в «небольшой список» претендентов на пост главы ФРС, сообщило 10 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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Детали

Два собеседника агентства отметили, что официальные собеседования на эту должность еще не начались.

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июня, что «очень скоро» назовет имя преемника нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года.

Бессент, комментируя информацию Bloomberg, заявил агентству, что у него «лучшая работа в Вашингтоне».

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«Президент решит, кто лучше всего подходит для экономики и американского народа», — добавил он.

Белый дом не ответил на запрос агентства.

Напомним

Ранее Трамп заявлял, что у него есть полномочия уволить главу Федеральной резервной системы, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года.

В посте в соцсети Truth Social Трамп назвал Пауэлла «крупным неудачником», заявив, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не опустит ставки немедленно.

«Многие призывают к упреждающему снижению ставок», — написал Трамп, отметив, что цены на энергоносители, продукты и большинство «других вещей» снижаются.

«При том, что эти цены так хорошо опускаются, как я и предсказывал, инфляции может почти не быть, но может быть замедление экономики, если господин „Слишком Поздно“, крупный неудачник, не снизит ставки сейчас», — написал Трамп.

Он назвал Пауэлла «господином Слишком Поздно», заявив, что глава ФРС всегда опаздывает со смягчением политики.

Незадолго до этого Пауэлл заявил, что вводимые Трампом импортные пошлины могут замедлить рост экономики США и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.