Главное за понедельник: Украина выплачивает долги, «Укрэнерго» на грани дефолта

Украина осуществила первый платеж для погашения кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от МВФ в размере SDR 125,7 миллиона ($171 миллион по текущему курсу), 9 июня, что стало первым случаем возврата внешнего долга, взятого после полномасштабного вторжения в 2022 году.

«Укрэнерго» на грани дефолта перед ЕБРР — членом энергетического комитета ВР

Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав.

FT: EC рассмотрит включение россии в «серый список» по отмыванию денег

Еврокомиссия рассматривает возможность добавить россия в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег.

Эмитент стейблкоина USDC вышел на биржу: стоит ли вкладываться в его акции