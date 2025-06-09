Главное за понедельник: Украина выплачивает долги, «Укрэнерго» на грани дефолта
Украина осуществила первый платеж для погашения кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от МВФ в размере SDR 125,7 миллиона ($171 миллион по текущему курсу), 9 июня, что стало первым случаем возврата внешнего долга, взятого после полномасштабного вторжения в 2022 году.
«Укрэнерго» на грани дефолта перед ЕБРР — членом энергетического комитета ВР
Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав.
FT: EC рассмотрит включение россии в «серый список» по отмыванию денег
Еврокомиссия рассматривает возможность добавить россия в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег.
Эмитент стейблкоина USDC вышел на биржу: стоит ли вкладываться в его акции
IPO эмитента стейблкоина USDC — компании Circle — без преувеличения можно назвать одним из самых заметных событий мировых финансов. В первый день биржевых торгов акции компании взлетели почти на 170%. Почему аналитики назвали это событие новой страницей в истории фондового рынка, и стоит ли добавлять в свой инвестпортфель бумаги Circle, разбирался «Минфин».
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