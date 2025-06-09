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9 июня 2025, 8:53 Читати українською

«Укрэнерго» на грани дефолта перед ЕБРР — член энергетического комитета ВР

Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав. Об этом сообщает народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Максим Хлапук.

Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав.

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«Мы ссылаемся на… неспособность Компании своевременно сообщить Банку о любых предложениях по изменению, остановке или отмене любого положения Устава и непредоставлению Банка надлежащей возможности прокомментировать такое предложение, прежде чем принимать какие-либо меры по нему в соответствии со своими обязательствами по Соглашениям Компании.

Мы также указываем право Банка, как это предусмотрено соответствующими Кредитными соглашениями, останавливать Выборки средств и направлять необходимые уведомления о досрочном погашении ссуд, если в Устав были внесены изменения, остановлены, отменены, отозваны или его действие было отменено", — говорится в сообщении ЕБРР.

Статус «Укрэнерго» как независимой компании был предварительно согласован с международными донорами, такими, как ЕБРР.

Все кредиты ЕБРР, а также кредиты других международных финансовых учреждений содержат условия, четко отмечающие, что устав компании не может быть изменен без предварительного одобрения банков, уже предоставивших кредиты.

«Такая ситуация угрожает Укрэнерго не только потере доступа к дальнейшему финансированию от ЕБРР в размере 141 млн евро (77 млн евро невыбранного остатка кредита и 64 млн евро ожидаемого гранта), но и необходимости досрочной уплаты уже полученных средств в сумме 533 млн евро», — сказал Хлапук.

Кроме того, по информации Хлапука, под угрозой оказалась реструктуризация долговых обязательств Укрэнерго перед владельцами «зеленых» облигаций устойчивого развития, под которую НЭК «Укрэнерго» планировала привлечь 430 млн. дол. США на интернациональных рынках капитала под гарантию DFC.

По информации нардепа, DFC приостановили какие-либо действия, связанные с реструктуризацией «зеленых» облигаций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Папа Римський
Папа Римський
9 июня 2025, 11:30
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