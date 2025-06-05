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5 июня 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, инфляция и рост продаж мотоциклов

Украинцы пересаживаются на мотоциклы: как купить их дешевле

Украинцы массово пересаживаются на мотоциклы. По данным Института исследований авторынка, по итогам первого квартала этого года, они были проданы 13,3 тыс., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле, когда начался активный мотосезон, продажи начали расти еще активнее. Минфин разбирался, как в Украине проходит мотобум, и как изменяются цены на волны ажиотажного спроса.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 5 июня.

Госбанки перечислят в бюджет 93 млрд грн — почему МВФ настаивает на их распродаже

По результатам работы в прошлом году государственные банки должны перечислить в бюджет более 90 млрд грн — налог на прибыль плюс дивиденды. Несмотря на огромные заработки госбанков, кредиторы Украины и независимые эксперты уверены в необходимости снизить долю государства в банковском секторе. Почему? — разбирался Минфин.

Нацбанк ожидает замедление инфляции после майского роста

Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 5 июня.

Что скрывают банки Украины: прогнозы на июнь 2025 года, инфляция 15% и новые ставки по кредитам (видео)

Банковская система Украины переживает турбулентный период. Инфляция растет, кредиты дорожают, а депозиты больше не гарантируют сохранность капитала. Есть ли смысл доверять гривне? Как меняется поведение банков, каковы ставки на рынке и почему валютные вклады почти потеряли привлекательность? В этом видео мы подробно разбираем ключевые тенденции июня: состояние банков, новые правила игры от Нацбанка, изменения в валютном курсе и нюансы инвестирования в государственные облигации.

Источник: Минфин
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