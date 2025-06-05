Пропуск платежа по ВВП-варантам не окажет негативного влияния — НБУ

В Национальном банке заявили, что пропуск Украиной платежа в размере $665,5 млн по ВВП-варантам 2 июня пока не оказывает негативного влияния, как и дальнейших рисков для финансовой стабильности. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на брифинге в четверг, 5 июня.

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«Мы не видим никаких негативных проявлений… Никакого негатива нет. Происходит и продолжается переговорный процесс по наработке условий реструктуризации», — прокомментировал замглавы НБУ Юрий Гелетий на брифинге в четверг.

Он напомнил, что Нацбанк не является участником этого процесса, хотя в его портфеле есть ВВП-варранты на $44 млн при общем объеме их выпуска в $3,2 млрд.

«Как вы знаете, с прошлого года действует мораторий на выплату варрантов. Поэтому все в руках правительства, под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности», — подытожил Гелетий.

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Напомним

«Минфин» писал, что международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с «CC» до «D» (дефолт).

Украина отказалась платить за ВВП-варантами из-за действующего моратория на выплаты Этот мораторий будет действовать до завершения процесса их реструктуризации.

Выпущенные в 2015 году ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, если реальный экономический рост Украины превысит 3% в год.

Платеж в размере $665,4 млн, который должен был быть осуществлен 2 июня, связан с ростом экономики в 2023 году на 5,5%.