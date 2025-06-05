Украина будет сохранять макрофинансовую стабильность благодаря международной помощи — НБУ

Ожидается, что Украина и дальше будет получать достаточные объемы внешнего финансирования, что позволит сохранить макрофинансовую устойчивость. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 5 июня.

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По его словам, с начала года Украина уже получила $18 млрд. официального финансирования.

«Ритмические поступления внешней помощи позволяют финансировать критические расходы бюджета, а также поддерживать надлежащий уровень международных резервов и, соответственно, устойчивую ситуацию на валютном рынке», — заявил Пышный.

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Прогноз

НБУ прогнозирует, что значительный уровень международной поддержки будет сохраняться и дальше. Этому, в частности, будет способствовать достижение соглашения на уровне персонала по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ).

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Напомним

«Минфин» писал, что в конце мая 2025 года Украина и МВФ договорились на уровне персонала по траншу в размере около $500 млн.