Главное за среду: прогноз ОЭСР по Украине, банки «недоплатили» налоги

Экономический рост Украины, уже замедлившийся до 2,9% в прошлом году (с 5,3% годом ранее), в этом году продолжит тормозить до 2% и сохранит этот темп в 2026 году. Согласно прогнозу ОЭСР, общая активность в Украине продолжает восстанавливаться, но медленными темпами рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена.

Рада утвердила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения с США о недрах

Верховная Рада 4 июня приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

11,78 млрд грн дополнительных налогов должны уплатить банки за 2024 год

Национальный банк Украины обнародовал финальную версию балансовых отчетов банков за 2024 год, учитывающую корректирующие проводки. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим отчетом, налог на уплату вырос почти на 15%.

В Киеве упал спрос на жилье: что будет с ценами