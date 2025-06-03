Главное за вторник: министра финансов увольняют, Уолл-стрит прогнозирует падение доллара
В парламент внесено постановление 13343 об освобождении от должности министра финансов Сергея Марченко. Об этом заявил инициатор законопроекта первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
На Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее падение доллара
Аналитики из ведущих банков Уолл-стрит, в частности Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co., прогнозируют значительное ослабление американского доллара из-за снижения ставок, замедления экономического роста и новых налоговых инициатив администрации Дональда Трампа.
Тигипко готов продать незначительную долю monobank, но «очень мощному» инвестору
Сергей Тигипко готов к частичной продаже (до 10%) акций monobank, работающей на базе Универсал Банка, «очень мощному» инвестору.
Совет разрешил «Укрпочте» стать банком. Закон о финансовой инклюзии принят
3 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект № 13018-д по развитию финансовой инклюзии, позволяющий создать банк на основе Укрпочты. Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .
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