На Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее падение доллара

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Прогнозы банков по доллару

Morgan Stanley ожидает, что индекс доллара снизится на 9% к середине 2026 года, достигнув отметки 91. JPMorgan рекомендует инвестировать в йену, евро и австралийский доллар, которые, по их мнению, будут укрепляться. Эксперты Morgan Stanley прогнозируют рост евро до $1,25 (с нынешнего уровня $1,14), фунта стерлингов — до $1,45, а иены — со 143 до 130 за доллар. Goldman Sachs отмечает, что доллар переоценен на 15%, а новые налоговые правила для иностранных инвесторов могут взорвать доверие к американским активам.

Тенденции на рынке и ожидания

В понедельник доллар подешевел на 0,5% против валют стран «большой десятки», а индекс Bloomberg Dollar Spot приблизился к самому низкому уровню с июля 2023 года. Аналитики также предполагают снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4% к концу 2025 года с последующим падением в 2026 году, что связывается с ожидаемым уменьшением ставки ФРС на 175 базисных пунктов. Инвесторы внимательно следят за рынком труда США и инициативами Трампа, которые могут повлиять на потоки иностранного капитала.