Главное за понедельник: НБУ увеличил продажу валюты, ограничение Новой Почты на наложенные платежи

Национальный банк в мае увеличил чистую продажу долларов из резервов для стабилизации курса гривны, доведя его до $2,93 миллиарда, против $2,24 миллиарда в апреле. За май NBU продал $2,935 млрд, в то время как приобрел только $0,001 млрд. Это говорит о росте продаж по сравнению с апрелем, когда объем был на самом низком уровне за последний год.

Министерство финансов закладывает 2026-й как полный год продления войны

Прогнозирование потребностей госбюджета на 2026 год и его финансирование осложнено непредсказуемостью развития событий, поэтому с прагматичной точки зрения Министерство финансов исходит из более пессимистичного сценария продления войны весь следующий год.

Новая почта объяснила новые ограничения на наложенный платеж для физлиц

В украинских соцсетях разошлась информация о том, что Новая почта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен.

Торговое перемирие США и Китая закончилось: доллар падает