НБУ в мае увеличил продажу валюты из резервов до $2,93 миллиарда

Национальный банк в мае увеличил чистую продажу долларов из резервов для стабилизации курса гривны, доведя его до $2,93 миллиарда против $2,24 миллиарда в апреле. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Объемы операций на межбанке

В течение мая НБУ продал $2,935 миллиарда, в то время как приобрел всего $0,001 миллиарда. Это свидетельствует о росте продаж по сравнению с апрелем, когда объем был самым низким за последний год.

Сравнение с предыдущими годами

Для сравнения, в 2024 году НБУ продал на межбанковском рынке $34,94 миллиарда, а купил всего $0,13 миллиарда. В 2023 году продажи составили $28,82 миллиарда, а покупки — $0,22 миллиарда, что также было направлено на поддержку гривны.