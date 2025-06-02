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2 июня 2025, 9:28 Читати українською

Министерство финансов закладывает 2026-й как полный год продления войны

Прогнозирование потребностей госбюджета на 2026 год и его финансирование осложнено непредсказуемостью развития событий, поэтому с прагматичной точки зрения Министерство финансов исходит из более пессимистичного сценария продления войны весь следующий год. Об этом сообщил министр Сергей Марченко, пишет «Интерфакс-Украина».

Прогнозирование потребностей госбюджета на 2026 год и его финансирование осложнено непредсказуемостью развития событий, поэтому с прагматичной точки зрения Министерство финансов исходит из более пессимистичного сценария продления войны весь следующий год.
Фото: interfax.com.ua

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Подробности

«С точки зрения Министерства финансов нам лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год. Нам так понятнее, нам так прагматичнее. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы где-то там что-то не увидели», — сказал он на форуме Forbes Money в Киеве.

Это может вызвать определенную негативную реакцию в обществе, но с точки зрения экономических интересов государства именно так следует поступать, подчеркнул Марченко.

По его словам, обеспечение внешнего финансирования бюджета на 2025 год в размере $39 млрд было более простым, потому что уже летом прошлого года было принято политическое решение странами G7 о выделении $50 млрд по механизму ERA — за счет доходов из замороженных российских активов. Эта сумма позволяет перекрыть не только нынешний год, но и часть 2026 года.

«Что касается перспектив в целом 2026 года, я думаю достаточно осторожно относительно любых оценок. Потому что на сегодняшний момент мы находимся в стадии постоянной турбулентности: от качелей, что завтра нас ожидает мирное соглашение, прекращение огня и другие позитивные вещи, которые формируют соответствующие ожидания, до абсолютно пессимистических настроений, абсолютно пессимистических настроений постоянных атак, очередных наступлений», — объяснил глава Минфина.

Он добавил, что «максимальную неблагоприятность» добавляет и тот факт, что открытая весной 2023 года программа расширенного финансирования с МВФ должна закончиться в первом квартале 2027 года.

«Соответственно, это означает определенную компрессию наших фискальных возможностей», — подчеркнул министр.

Он отметил, что с учетом этого Украина активно ведет диалог с международными партнерами о том, что война продолжается и необходимо обеспечить финансирование на 2026 год и перспективу.

Марченко напомнил, что на последней майской встрече с министрами финансов G7 он затронул вопрос о необходимости финансирования Вооруженных сил Украины на системной постоянной основе.

«Сейчас это обсуждается. Конечно, это к лидерам вопросы, которые также это решение постоянно поднимают и обсуждают. Но я думаю, что во время таких обсуждений мы выйдем на достаточно правильный результат. По крайней мере, у меня есть ожидание, что это может быть», — сказал министр.

По его словам, вопрос достаточно еще сырой и чувствительный для того, чтобы его обсуждать на общих платформах. «Идет речь, что кроме оружия нам нужно системное решение для финансирования наших Вооруженных сил», — еще раз объяснил Марченко.

Напомним

Оценка потребностей во внешнем финансировании бюджета на следующий год составляет также около $39 млрд, из которых подтверждены источники около половины этой суммы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
2 июня 2025, 11:35
#
Для простых Украинцев что-то будет сделано этим правительством или дальше будет щимить простых людей ради собственной наживы .
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