Министерство финансов закладывает 2026-й как полный год продления войны

Прогнозирование потребностей госбюджета на 2026 год и его финансирование осложнено непредсказуемостью развития событий, поэтому с прагматичной точки зрения Министерство финансов исходит из более пессимистичного сценария продления войны весь следующий год. Об этом сообщил министр Сергей Марченко, пишет «Интерфакс-Украина».

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«С точки зрения Министерства финансов нам лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год. Нам так понятнее, нам так прагматичнее. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы где-то там что-то не увидели», — сказал он на форуме Forbes Money в Киеве.

Это может вызвать определенную негативную реакцию в обществе, но с точки зрения экономических интересов государства именно так следует поступать, подчеркнул Марченко.

По его словам, обеспечение внешнего финансирования бюджета на 2025 год в размере $39 млрд было более простым, потому что уже летом прошлого года было принято политическое решение странами G7 о выделении $50 млрд по механизму ERA — за счет доходов из замороженных российских активов. Эта сумма позволяет перекрыть не только нынешний год, но и часть 2026 года.

«Что касается перспектив в целом 2026 года, я думаю достаточно осторожно относительно любых оценок. Потому что на сегодняшний момент мы находимся в стадии постоянной турбулентности: от качелей, что завтра нас ожидает мирное соглашение, прекращение огня и другие позитивные вещи, которые формируют соответствующие ожидания, до абсолютно пессимистических настроений, абсолютно пессимистических настроений постоянных атак, очередных наступлений», — объяснил глава Минфина.

Он добавил, что «максимальную неблагоприятность» добавляет и тот факт, что открытая весной 2023 года программа расширенного финансирования с МВФ должна закончиться в первом квартале 2027 года.

«Соответственно, это означает определенную компрессию наших фискальных возможностей», — подчеркнул министр.

Он отметил, что с учетом этого Украина активно ведет диалог с международными партнерами о том, что война продолжается и необходимо обеспечить финансирование на 2026 год и перспективу.

Марченко напомнил, что на последней майской встрече с министрами финансов G7 он затронул вопрос о необходимости финансирования Вооруженных сил Украины на системной постоянной основе.

«Сейчас это обсуждается. Конечно, это к лидерам вопросы, которые также это решение постоянно поднимают и обсуждают. Но я думаю, что во время таких обсуждений мы выйдем на достаточно правильный результат. По крайней мере, у меня есть ожидание, что это может быть», — сказал министр.

По его словам, вопрос достаточно еще сырой и чувствительный для того, чтобы его обсуждать на общих платформах. «Идет речь, что кроме оружия нам нужно системное решение для финансирования наших Вооруженных сил», — еще раз объяснил Марченко.

Напомним

Оценка потребностей во внешнем финансировании бюджета на следующий год составляет также около $39 млрд, из которых подтверждены источники около половины этой суммы.