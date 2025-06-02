Торговое перемирие США и Китая закончилось: доллар падает

По итогу мая, индекс S&P 500 вырос более чем на 6%, что стало его лучшим результатом за этот период с 1990 года. Nasdaq Composite прибавил почти 10%, показав максимальный месячный рост с 2023 года. Однако начало лета снова заставляет инвесторов нервничать: торговое перемирие между Штатами и Китаем, похоже, закончилось.

Хрупкое перемирие нарушил Трамп: 30 мая он заявил о нарушении Китаем двусторонних соглашений, достигнутых на торговых переговорах в Женеве. Ответ Китая не заставит себя долго ждать. Сегодня, 2 июня, китайское Министерство торговли назвало обвинения американского президента «беспочвенными» и пообещало принять решительные меры для защиты своих интересов.

Министерство также заявило, что нарушителем договоренностей являются Штаты, которые ввели многочисленные «дискриминационные ограничительные» меры против Китая, среди которых названы выпуск руководства по контролю за экспортом микросхем ИИ, прекращение продаж программного обеспечения для проектирования микросхем в Китай и аннулирование виз для китайских студентов.

В середине мая в Женеве Пекин и Вашингтон договорились приостановить действие трехзначных пошлин на 90 дней. Китай также пообещал снять торговые контрмеры, которые ограничивали его экспорт критически важных металлов, необходимых для полупроводникового, электронного и оборонного производства США.

Однако в конце прошлой недели министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговые переговоры с Пекином зашли в тупик.

Фьючерсы на американские акции отреагировали падением, начав новую неделю на негативной ноте. Снова снизился к корзине основных валют и доллар.

В понедельник курс доллара США немного снизился, отыграв часть прироста прошлой недели. «Слабость доллара США с начала президентства Дональда Трампа сделала его предпочтительной валютой финансирования для популярных сделок carry-trade, что подпитывает крупные потоки средств в высокодоходные валюты развивающихся рынков», — пишет Reuters.

По словам управляющих фондами, финансируемые в долларах операции carry-trade в индонезийской рупии, индийской рупии, бразильском реале, турецкой лире и других валютах снова в моде.

В типичной валютной торговле carry-trade инвесторы используют дешевые для заимствования валюты для финансирования инвестиций в те, у которых лучшая доходность. Доходность увеличивается, если валюта заимствования слабеет.

Доллар, традиционно, был менее предпочтительным для таких сделок, чем японская иена или швейцарский франк. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: торговая война Трампа подогревает опасения по поводу рецессии и оттока инвесторов из казначейских облигаций США.

Аналитики утверждают, чем больше инвесторов ринутся обратно в сделки с долларом, тем больше, скорее всего, будут потери доллара.

Индекс доллара с начала года упал на 8,5%, опустившись впервые за почти два года ниже критической отметки 100 в середине апреля. Это означает, что инвесторы находят выгодные вложения не только в рупиях, но даже в валютах с низкими процентными ставками, таких как южнокорейская вона.

В этом году нацвалюта Южной Кореи укрепилась к доллару на 6,7% и стала лидером роста среди азиатских валют. Для индийской рупии преимущество в доходности, по сравнению с долларами, на горизонте 3 месяцев составляет 2%, для индонезийской рупии — 1,2%. Бразильский реал обеспечивает гораздо более высокую доходность — 9%, но он более волатильный.

Goldman Sachs сообщил, что сделки на позициях carry-trade были «важной темой» на недавних встречах с клиентами в Нью-Йорке, при этом интерес к ним растет на рынках Латинской Америки и Европы.

«Если волатильность немного успокоится, мы начнем больше слышать о финансируемых долларом кэрри-трейдах, — заявил ING Bank. — Это может стать историей этого лета».

На фоне торговых и долговых проблем США вперед вырываются европейские рынки. После первых пяти месяцев 2025 года восемь из десяти лучших фондовых рынков мира находятся в Европе, свидетельствуют данные Bloomberg. В список вошел немецкий индекс DAX, выросший более чем на 30% в долларовом выражении, а также рынки периферийных стран, таких как Словения, Польша, Греция и Венгрия.

Европейский индекс Stoxx 600 опережает главный американский индекс S&P 500 на рекордные 18 процентных пунктов в долларовом выражении. Этому способствуют масштабные фискальные программы Германии и укрепление евро. По мнению участников рынка, рост может продолжиться благодаря устойчивым корпоративным прибылям и привлекательной стоимости акций, что делает Европу «тихой гаванью» на фоне тревог по поводу торговых войн и дефицита бюджета в США.

«Европа снова на карте, — говорит Фредерик Карриер, глава инвестиционной стратегии RBC Wealth Management в Британских островах и Азии. — За последние два месяца мы получаем больше вопросов о Европе, чем за последние десять лет».

Если такая динамика сохранится, это станет переломом после многих лет слабости европейских рынков. И этот рост может подпитывать сам себя: по мере того, как акции в регионе дорожают, они привлекают все больше международных инвестиций, отмечают сторонники «бычьего» рынка.

По оценкам аналитиков UBS Group AG, уход инвесторов из активов США может привести к притоку 1,2 трлн евро ($1,4 трлн) на европейские фондовые рынки в течение следующих пяти лет.

Взлеты и падения недели на фондовом рынке США

«Минфин» традиционно выделил акции, которые, по результатам прошлой недели, показали наибольший рост/падение на американских фондовых площадках.

Акции Regencell Bioscience Holdings Ltd. (RGC), биотехнологической компании, в 2025 году взлетели на невероятные 14 486% и стали одними из самых быстрорастущих бумаг года, подсчитал Investing.com. Только за последнюю неделю они прибавили в цене почти 107%. Такие взрывные движения — редкие даже в нестабильном мире биотехнологий. Что еще интересно: недавний скачок произошел на фоне отсутствия ярких корпоративных новостей RGCи прорывных движений в отрасли.

«Участники рынка, знакомые с ситуацией, указывают, в качестве ключевых драйверов такого роста, покрытие коротких позиций, механику низкого флоата и возможные алгоритмические реакции на пороговые значения объема. Учитывая, что публичный флоат Regencell крайне ограничен, а владение акциями сосредоточено в руках инсайдеров, даже небольшие всплески покупок могут привести к резкому росту цены акций», — поясняет ситуацию BusinessNewsToday.com.

Иными словами, имеем пример спекулятивного роста. Трейдеры, ранее ставившие на падение этих акций, занимали их, чтобы продать и позже выкупить дешевле. Когда цена внезапно начинает расти, они вынуждены срочно выкупать обратно, чтобы сократить убытки. Это само по себе толкает цену ещё выше.

При этом в свободном обороте торгуется очень мало (низкий флоат) акций RGC. Согласно сообщениям СМИ, инсайдеры контролируют 81% всех бумаг компании. Наконец еще один фактор — технический. На рынке работают специальные программы (алготрейдеры), которые отслеживают резкие движения — например, рост объема торгов. Когда объемы резко возрастают, они могут автоматически покупать (или продавать), усиливая движение. Это может вызывать настоящий каскад покупок.

Скорее всего, спекуляциями можно объяснить и предыдущие достижения Regencell Bioscience на фондовом рынке.

Regencell Bioscience Holdings Limited основана в 2014 году и базируется в Гонконге. Основное направление деятельности — исследование, разработка и коммерциализация препаратов традиционной китайской медицины для лечения нейрокогнитивных расстройств — в первую очередь синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и расстройств аутистического спектра (ASD).

«В 2025 году акции резко выросли, и наиболее значительным катализатором стало объявление о многообещающих результатах клинических испытаний травяной формулы, нацеленной на СДВГ и расстройство аутистического спектра в Малайзии. Однако это из ненадежного источника. Более вероятно, что всплеск связан с техническими причинами», — сообщает Yahoo finance.

В своем последнем годовом отчете за октябрь фирма раскрыла чистые убытки в размере $4,36 млн за 2024 финансовый год, и отметила, что она, возможно, «никогда не будет прибыльной».

Акции Unity Software (U) за истекшую неделю подорожали на 25,7% благодаря оптимистичному прогнозу аналитиков. Компания является одним из главных героев мировой индустрии компьютерных игр и разрабатывает игровые движки, инструментарий для визуализации и программирования общих правил существования виртуального мира.

Хотя таких движков множество, около 30% игр разрабатываются именно на базе Unity от Unity Software. Компания также зарабатывает на показе платной рекламы в играх и приложениях, созданных на базе Unity, и именно это направление впечатлило аналитиков.

7 мая Unity объявила о завершении бета-тестирования и общем запуске своей новой рекламной платформы Vector AI на три месяца раньше запланированного срока. Эта новость стала главным анонсом во время квартального отчета компании.

Ранее для оценки поведения в приложении и оптимизации показов Unity использовала собственную ML-систему — Audience Pinpointer. Но в 2022 году произошел сбой, в котором из-за ошибочных данных крупного клиента обучение системы было нарушено, а ее эффективность резко снизилась. Unity решила полностью переписать технологию, на новом подходе, и с учетом ошибок прошлого.

AI-платформы часто критикуют за «черные ящики», когда рекламодатель не понимает, почему алгоритм принял то или иное решение. По словам Феликса Тхе, вице-президента Unity по продукту и инжинирингу, Vector сохраняет прозрачность в части отчетности. Но при этом он подчеркивает, что вмешиваться в модель нельзя, поскольку она работает автономно. Основная философия Vector состоит в том, чтобы дать системе «готовить самой», без ручных настроек.

26 мая американский инвестбанк Jefferies Group опубликовал новую информацию о Unity: рейтинг ее акций был повышен с «держать» до «покупать», а целевая цена на год — с $22 до $29. Jefferies считает, что Vector набирает обороты и поможет ускорить развитие бизнеса Unity.

«Unity в этом году может демонстрировать низкие показатели продаж, поскольку внедряет Vector и переводит клиентов на платформу. Но Jefferies считает, что Vector поможет ускорить рост продаж со следующего года и в дальнейшем.

Если новое программное обеспечение поможет компании позиционировать себя, как более сильного игрока на рынке рекламы приложений, акции Unity могут подняться значительно выше текущих уровней. Пока рано говорить, так ли это на самом деле, но акции могут принести значительный доход инвесторам, склонным к риску", — пишет Motley Fool.

Рост стоимости акций сталелитейной компании United States Steel (X) последовал за поддержкой американским президентом Дональдом Трампом стратегического сотрудничества между US Steel и японской Nippon Steel.

«Это будет плановое партнерство между United States Steel и Nippon Steel, которое позволит создать не менее 70 тыс. рабочих мест и в рамках которого в экономику США будет вложено $14 млрд», — написал Трамп в Truth Social.

Японская Nippon Steel закроет сделку по покупке американской US Steel по изначально предлагавшейся цене $55 за акцию, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Эта сделка была согласована еще в декабре 2023 года при общей цене в $14,1 млрд. Однако тогдашний глава Белого дома заблокировал ее из соображений национальной безопасности.

Против транзакции по-прежнему выступает профсоюз (United Steelworkers). «Мы опасаемся, что Nippon, иностранная корпорация с долгой, подтвержденной историей нарушений нашего торгового законодательства, дополнительно сократит американский сталелитейный потенциал и поставит под угрозу тысячи хороших, профсоюзных рабочих мест», — заявил президент United Steelworkers Дэвид Макколл.

По данным Marketbeat, большинство аналитиков рекомендуют держать акции X («Hold»), отмечая, что текущая цена акций находится выше средних целевых значений, а потенциал дальнейшего роста ограничен. Диапазон прогнозов на 2025 год — от $35 до $55 за акцию, медианные значения сходятся в районе $41−44.

Сейчас на премаркете акции растут X (торгуются по цене $54,01), как и бумаги других сталелитейных предприятий Штатов. Чтобы поддержать сделку Nippon-United States Steel, Трамп объявил о повышении тарифов на импорт стали с 25% до 50%.

Что нужно знать инвестору на этой неделе

После сильных квартальных результатов Nvidia на прошлой неделе, внимание инвесторов на этой будет приковано к квартальной отчетности производителя чипов Broadcom, считает Yahoo Finance.

Большинство компаний из индекса Russell 1000, которые опубликуют отчетности на этой неделе, представляют секторы информационных технологий и товаров повседневного спроса — самые успешные по росту в мае: они заняли первое и третье место соответственно, прибавив 10,8% и 9,4%, уточняет Barron’s. Кроме корпоративных отчетов, инвесторы будут внимательно следить за следующими событиями:

В понедельник, 2 июня, Институт управления снабжением (ISM) представит данные о деловой активности (PMI) в промышленности США. Консенсусный прогноз — 49,2 — на 0,5 пункта выше, чем было в апреле, пишет Barron’s. Также будет опубликован индекс PMI за май в промышленности Франции, Германии и еврозоны.

Во вторник, 3 июня, появится статистика инфляции в Швейцарии за май. Бюро статистики труда США выпустит данные по создаваемым рабочим местам.

В среду, 4 июня, ISM опубликует индекс PMI для сферы услуг США, также появятся данные по Франции, Германии, еврозоне и Великобритании. Банк Канады примет решение по ставке: рынок в основном ждет ее сохранения на уровне 2,75% из-за высокой инфляции, но возможно и снижение на 25 б. п., отметила WSJ.

ФРС США выпустит четвертую «бежевую книгу» — доклад о текущей экономической ситуации на основе данных от 12 региональных Федрезервов.

В четверг, 5 июня, закончится двухдневное заседание ЕЦБ, после которого будет опубликовано решение по процентным ставкам. Рынки ожидают их снижения на 25 б.п.: депозитная ставка сократится до 2%. Также регулятор может обновить прогнозы по ВВП и инфляции, считает WSJ. Аналитики ABN Amro ожидают понижения ожиданий по росту экономики и инфляции: это может позволить ЕЦБ продолжить сокращение ставок летом, добавило издание.

Также в четверг выйдут данные по инфляции и безработице в еврозоне за май. В США будет опубликована статистика запросов на пособие по безработице — это один из индикаторов ситуации на рынке труда. В Германии представят данные по промышленным заказам за апрель.

В пятницу, 6 июня, в США представят статистику по рабочим местам за май. Любые признаки слабости на этом рынке могут увеличить шансы, что Федрезерв США раньше возобновит снижение процентных ставок, считает WSJ. Сейчас американские рынки ставят на два снижения ставки в этом году, но первое из них ждут не раньше октября.

В Германии и Франции будут опубликованы данные по промышленному производству за апрель. Резервный банк Индии примет решение по ставкам.