Главное за понедельник: госдолг растет, пошлины Трампа, ограничения с валютными ОВГЗ

К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда. За апрель долг увеличился на 357,12 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте — на $8,24 миллиарда. Для сравнения, к началу апреля сумма долга составляла 7,12 триллиона гривен ($171,73 миллиарда), а за март выросла на 103,48 миллиарда гривен ($2,64 миллиарда).

Трамп отложил введение 50% пошлин на европейские товары до 9 июля

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Нацкомиссия введет ограничения на сделки с валютными облигациями

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 30 июня вводит новые правила для операций с валютными облигациями внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые будут проводиться только по распоряжению или сообщению НБУ.

Вклады украинцев в банках выросли на 587 миллиардов за три года

Общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках на 1 мая 2025 года достигла 1,43 триллиона гривен, что на 587,4 миллиарда гривен больше трех лет назад. За период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2025 года вклады граждан выросли на 587,4 миллиарда гривен, из которых 466,9 миллиарда — это реальный прирост без учета переоценки валютных вкладов. Из общей суммы 918,3 миллиарда гривен приходится на вклады в гривне (+25,5 миллиарда за апрель), а 510 миллиардов — на вклады в иностранной валюте (+10 миллиардов).