Нацкомиссия введет ограничения на сделки с валютными облигациями

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 30 июня вводит новые правила для операций с валютными облигациями внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые будут проводиться только по распоряжению или сообщению НБУ . Об этом пишет Interfax-Украина.

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Новые требования

Во время военного положения соглашения по купле-продаже валютных ОВГЗ должны соответствовать принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» с участием клирингового учреждения центрального контрагента, которым сейчас подконтролен НБУ «Расчетный центр».

Запрет для инвестиционных фирм

Со дня вступления решения инвестиционным фирмам запретят заключать соглашения с валютными ОВГЗ без соблюдения указанного механизма расчетов. «Инвестиционным фирмам по совершенным и невыполненным сделкам по купле-продаже ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте (в том числе по договорам РЕПО), до проведения расчетов по этим сделкам осуществить меры по внесению изменений в них с учетом требований, предусмотренных подпунктами этого решения», — отмечается в документе.