Более 40% государственных компаний в прошлом году оказались убыточными — Опендатабот

59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году — это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году). Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Сколько убыточных предприятий в Украине

Единственным регионом страны, где отчитались все государственные компании, стала Ровенская область. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донецкой области и 9% из Херсонщины.

У кого наилучший результат

Лучшие показатели в стране показал Павлоградский химический завод: его доход увеличился в 3.5 раза в год и составил 29 млрд грн. Прибыль составляет 6 млрд грн — то есть она является лидером среди госпредприятий по обоим показателям.

«Леса Украины» заняли 2 место по доходу и 3 место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд грн. При этом прибыль находится на уровне 2,5 млрд грн.

Тройку лидеров закрывает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.

На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на 4-м месте среди всех госкомпаний — 6,3 млрд грн.

Топ-5 убыточных госпредприятий