59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году — это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году). Об этом говорится в данных Опендатабот.
Более 40% государственных компаний в прошлом году оказались убыточными — Опендатабот
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Сколько убыточных предприятий в Украине
Единственным регионом страны, где отчитались все государственные компании, стала Ровенская область. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донецкой области и 9% из Херсонщины.
У кого наилучший результат
Лучшие показатели в стране показал Павлоградский химический завод: его доход увеличился в 3.5 раза в год и составил 29 млрд грн. Прибыль составляет 6 млрд грн — то есть она является лидером среди госпредприятий по обоим показателям.
«Леса Украины» заняли 2 место по доходу и 3 место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд грн. При этом прибыль находится на уровне 2,5 млрд грн.
Тройку лидеров закрывает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.
На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на 4-м месте среди всех госкомпаний — 6,3 млрд грн.
Топ-5 убыточных госпредприятий
- Восточный горно-обогатительный комбинат — 1,2 млрд грн убытков;
- Аэропорт «Борисполь» — 1,1 млрд грн;
- Региональные электрические сети — 732 млн грн;
- «Львовуголь» — 301 млн грн;
- «Энергорынок» — 261 млн грн.
Комментарии - 1
Ну так в Україні давно вміють підроблювати звітність, де один звіт білий (реальний) для керівництва, а другий підроблений для перевірок. Навіть бухгалтерія є чорна, де все готівочкою)) Тому не дивно, що держ.компанії можуть вивести активи, перерозподілити баланс, набрати кредитів і позик (привіт 5−7-9), а потім зробити фінт вухами, оголосити про банкрутство (наприклад) і поїхати на Мальдіви кудись насолоджуватися життям, наче це щось нове для України))