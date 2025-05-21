Польша отменит механизм автономных торговых мер (АТМ), обеспечивавший беспошлинный импорт товаров из Украины, с 5 июня 2025 года. Об этом пишет RMF24.
Польша прекратит беспошлинную торговлю с Украиной с июня
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Заявление Туска
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, заявил: «С 5 июня этого механизма не будет. Мы возвращаемся к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима». По его словам, Польша поддерживает Украину в войне с россией, но не за счет польских производителей, в частности фермеров.
Экономические интересы
Туск подчеркнул, что правительство будет защищать экономические интересы Польши, даже если они противоречат интересам Украины. Он добавил, что не боится обвинений в антиукраинских настроениях.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2
Порадьте хтось шляхтичам працювати трошки більше і виготовляти більше продукції, може тоді не треба буде так часто блокувати сусідам пункти пропуску Очевидно, що європейці більше раді українській продукції, котрої більше, ніж шляхтичської (польської), короче кажучи штяхтичі теж продалися за злоті, тьфу.