Польша прекратит беспошлинную торговлю с Украиной с июня

Польша отменит механизм автономных торговых мер (АТМ), обеспечивавший беспошлинный импорт товаров из Украины, с 5 июня 2025 года. Об этом пишет RMF24.

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Заявление Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, заявил: «С 5 июня этого механизма не будет. Мы возвращаемся к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима». По его словам, Польша поддерживает Украину в войне с россией, но не за счет польских производителей, в частности фермеров.

Экономические интересы

Туск подчеркнул, что правительство будет защищать экономические интересы Польши, даже если они противоречат интересам Украины. Он добавил, что не боится обвинений в антиукраинских настроениях.