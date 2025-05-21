НБУ назвал топ-10 самых прибыльных банков

Платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года получили 39,964 млрд гривен прибыли, что на 0,2% больше, чем в прошлом. Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 16,889 млрд гривен.