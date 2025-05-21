Платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года получили 39,964 млрд гривен прибыли, что на 0,2% больше, чем в прошлом. Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 16,889 млрд гривен.
НБУ назвал топ-10 самых прибыльных банков
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Самые прибыльные банки
На втором месте государственный Ощадбанк (4,775 млрд гривен), на третьем — Укрэксимбанк — 2,468 млрд гривен.
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 2,215 млрд гривен и частный Универсал Банк — 1,737 млрд гривен.
|Банк
|Прибыль, млрд грн
|Приватбанк
|16,889
|Ощадбанк
|4,775
|Укрэксимбанк
|2,468
|Райффайзен Банк
|2,215
|Универсал банк
|1,737
|ПУМБ
|1,553
|Креди Агриколь Банк
|1, 366
|Украсиббанк
|1,318
|Ситибанк
|1,228
|ОТП Банк
|1,189
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По данным НБУ, 50 из 60 банков получили прибыль, а 10 банков показали убытки на 263 млн гривен.
Источник: Минфин
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