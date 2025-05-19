Прогноз курса доллара и евро на 19-23 мая: есть ли угроза новой девальвации гривны

Учитывая все события прошлой недели, говорить о полной стабилизации на международном валютном рынке явно преждевременно. 90-дневное перемирие между США и Китаем в торговой войне тарифов отчасти снизило накал страстей и ненадолго вернуло оптимизм на основные рынки. Однако этот позитив вскоре затмили другие новости, которые напрямую отразятся на поведении пары евро/доллар и стоимости евровалюты в Украине.

Нерешенный в Стамбуле вопрос о 30-дневном перемирии вынудит ЕС и США более активно вводить новые санкции против рф, что приведет к новым ралли по паре евро/доллар на внешних площадках и отразится на курсе евро в Украине.

Поэтому НБУ снова придется активно проводить интервенции по продаже доллара на торгах, чтобы поддержать курс гривны. Но если по доллару своими интервенциями, их объемами, частотой и временем выхода на рынок Нацбанк может полностью держать ситуацию под контролем, то по курсу евро к гривне наш регулятор сможет сглаживать последствия колебаний евро/доллар на внешних рынках лишь частично. И без такого прямого эффекта, как в ситуации с американской валютой.

В итоге евро на этой неделе опять станет главным инструментом для спекулятивных операций на наличном рынке как по самой паре евро/доллар (при обмене долларов на евро по текущему кросс-курсу обменников), так и по курсу евро относительно гривны.

Кроме того, стоит учесть, что эта неделя — период расчетов клиентов с бюджетом по налогам и сборам. Нехватка гривневых ресурсов у экспортеров приведет к росту предложения ими валютной выручки на межбанке, а у импортеров — к снижению возможностей по покупке валюты на торгах.

В итоге дефицит гривны подстрахует курс нацвалюты на валютном рынке, облегчая задачу Нацбанку по сглаживанию курсовых колебаний по доллару.

Существенно добавится активности со стороны покупателей и продавцов валюты в эти четверг-пятницу. Дело в том, что следующий понедельник — выходной в США. Штаты отмечают День поминовения, и американские банки работать 26 мая не будут. То есть украинский межбанк в этот день будет работать по доллару на ТОМе, чего очень не любят ни украинские клиенты, ни сами банки.

Поэтому все постараются закрыть максимальное число своих сделок по доллару в четверг-пятницу, 22−23 мая, или сразу перенести их уже на следующий вторник, 27 мая. В итоге статистика торгов в эти два дня будет больше обычной, а пятничный эффект снижения активности клиентов перед выходными — в этот раз в полной мере не сработает.

К дополнительным факторам, способным «качать» мировой валютный рынок по паре евро/доллар на этой неделе, и, соответственно, курс евро в Украине, можно отнести следующие недавние и будущие события:

15 мая был опубликован отчет о заседании ЕЦБ от 17 апреля, на котором было принято решение снизить процентные ставки еще на 0,25% годовых. По идее, появление такого документа должно было прояснить для инвесторов дальнейшие планы и настроения европейского регулятора.

Но тональность этого отчета оказалась несколько размытой: в нем есть намеки на то, что ЕЦБ и дальше будет снижать ставки, но есть и сигналы к тому, что процесс активного смягчения монетарной политики в ближайшее время может быть приостановлен.

Таким образом, инвесторы должны определить для себя сами, каких сигналов в этом протоколе ЕЦБ они получили больше — о дальнейшем снижении ставок или, наоборот, о приостановке этого процесса. Различие в трактовках способно спровоцировать разную тактику мировых инвесторов и спекулянтов относительно евро, а значит — привести к новым ралли по евро/доллар уже в ближайшие дни. Особенно, если часть инвесторов найдут для себя в этих протоколах намеки именно на возможную нестабильность европейской экономики на ближайшие два-три месяца.

А с учетом остающегося открытым вопроса о заключении 30-дневного перемирия между Украиной и рф и необходимостью реагировать на это Евросоюзу и, возможно, США новыми санкциями против страны-агрессора, поведение рынков может быть малопрогнозируемым.

На этой неделе нельзя сбрасывать со счетов и влияние фактора непредсказуемых заявлений Дональда Трампа по экономическим и политическим вопросам. Учитывая, что на этой неделе американский президент будет много выступать, в связи с его недавним вояжем по странам Ближнего Востока и его результатами, а также в связи с его возможной встречей с руководством рф, шансов раскачать фондовый, валютный и сырьевой рынки любым новым громким заявлением будет предостаточно.

Тем более, что после малорезультативных переговоров в Стамбуле президент США, возможно, все же усилит американские санкции против россии. Это событие может вызвать большой информационный и экономический резонанс, что, в свою очередь, спровоцирует серьезные подвижки на всех рынках, в том числе и на валютном.

Так что элемент непредсказуемости и интриги на мировом валютном рынке будет присутствовать практически всю эту неделю. Проблемой для всех инвесторов и спекулянтов мирового валютного рынка в эти дни останется существенная роль в поведении всех стран — ведущих игроков именно геополитических мотивов, которые часто вообще далеки от экономической целесообразности, а значит, и мало прогнозируемые.

Из сугубо украинских нюансов, психологически существенно влияющих на курс, стоит выделить недавнее заявление депутата Ярослава Железняка о возможной нехватке 200 млрд грн на армию. А значит, это потребует пересмотра отдельных статей бюджета 2025 года. И хотя депутат заверил, что ситуация не является критической, вопрос, где взять эти потенциальные 200 млрд грн, будет актуальным для всех. Скорее всего, их дефицит будут закрывать за счет дополнительных внутренних заимствований через довыпуск ОВГЗ.

При этом чиновники Нацбанка в неофициальных беседах говорят, что при достаточно высоком объеме ЗВР ($46,7 млрд на 1 мая 2025 года) у регулятора есть все возможности пройти этот этап дофинансирования расходов бюджета без дополнительной эмиссии гривны.

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Это действительно достаточно реалистично, если часть необходимой суммы будет найдена за счет перевыполнения других доходных статей бюджета, а правительство и Нацбанк сработают командно.

Прогноз курса доллара и евро на 19−23 мая

Межбанк

Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение недели будут находиться в пределах от $145 млн до $240 млн. НБУ будет присутствовать на торгах практически ежедневно, а объемы его интервенций по продаже доллара на межбанке составят от $35 до $80−90 млн в день.

Фактор обстановки на фронтах также сохранит свое влияние на настроения всех участников нашего валютного рынка.

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,108 до 1,122 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке 19−23 мая, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,25 до 41,75 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,70 до 46,84 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники проработают эти дни со спредом в 15−20 копеек как по доллару, так и по евро.

В случае непредвиденных ситуаций на внешних рынках по паре евро/доллар, что очень вероятно, с учетом всех факторов, украинские обменники финкомпаний и банков будут ситуативно расширять спред по доллару до 25−30 копеек и по евро до 40−60 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,05 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах достаточно широкого коридора покупок и продаж от 45,60 до 47,10 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет значительно уже — в пределах от 45,80 до 47,00 гривен.

Но, учитывая постоянные существенные колебания евро на мировых рынках, большинство сетей обменников постарается проработать эту неделю, все же не выходя за пределы коридора от 46 до 47 гривен за евро, чтобы не отпугивать постоянных клиентов. Особенно — в случае оптовых покупок/продаж валюты клиентами в размерах от 1 000 долларов/евро и более.