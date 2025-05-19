Биткоин пробил отметку в $107 000 впервые с конца января

19 мая цена биткоина превысила $107 000, впервые с конца января 2025 года, демонстрируя положительную динамику в связи с ростом глобальной ликвидности.

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Как изменился курс

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 10 утра 19 мая стоимость первой криптовалюты составляет $102,386 за монету.

Что повлияло на рост

Рост на крипторынке повлек ликвидацию по фьючерсным контрактам на сумму свыше $652 млн. Владельцы лонговых позиций понесли наибольшие потери по многим активам.

В общей сложности 152 456 трейдеров зафиксировали убытки. Доля ликвидаций среди трейдеров биткоина и Ethereum составила по $170,32 млн и $254,3 млн соответственно.

Индекс страха и алчности на рынке криптоактивов достиг 71 пункт, что свидетельствует о превосходстве алчности. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 7 пунктов.