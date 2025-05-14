Главное за среду: пошлины для Украины, биткоин-резерв

Европейский Союз намерен существенно повысить пошлины на импорт из Украины уже с начала июня 2025 года. Повышение пошлин связано с завершением специального беспошлинного режима, введенного в 2022 году после вторжения России. Польша выступила за защиту фермеров ЕС, что послужило толчком к этому решению.

Украина подписала два дополнительных соглашения с США о создании инвестиционного фонда восстановления

Украина и США подписали два дополнительных соглашения об учреждении совместного Инвестиционного фонда восстановления, который предусматривается соглашением о недрах.

В Украине может появиться национальный биткоин-резерв — Железняк

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоин-резерва.

Впервые с начала года Минфин зафиксировал снижение цены на продуктовую корзину