Главное за среду: пошлины для Украины, биткоин-резерв
Европейский Союз намерен существенно повысить пошлины на импорт из Украины уже с начала июня 2025 года. Повышение пошлин связано с завершением специального беспошлинного режима, введенного в 2022 году после вторжения России. Польша выступила за защиту фермеров ЕС, что послужило толчком к этому решению.
Украина подписала два дополнительных соглашения с США о создании инвестиционного фонда восстановления
Украина и США подписали два дополнительных соглашения об учреждении совместного Инвестиционного фонда восстановления, который предусматривается соглашением о недрах.
В Украине может появиться национальный биткоин-резерв — Железняк
Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоин-резерва.
Впервые с начала года Минфин зафиксировал снижение цены на продуктовую корзину
Инфляция в Украине продолжает ускоряться. По данным Госстата, в апреле рост потребительских цен в годовом исчислении достиг 15,1% против 14,6% в марте. Традиционно в лидерах роста продовольствия. Пасха, когда торговцы активно переписывают ценники, позади. Значит ли это, что в мае продуктовая инфляция сбавит обороты? — Минфин искал ответ на этот вопрос.
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