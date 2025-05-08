Американские компании не будут иметь преимуществ в доступе к недрам Украины — Минэкономики

Подписание соглашения с США не открывает для американских компаний особых возможностей использования украинских недр. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка интервью Forbes Ukraine.

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По его словам, директива 94/22 ЕС, которая требует, чтобы лицензии на развитие и добычу предоставлялись без преимуществ отдельным инвесторам, отражена в Соглашении об ассоциации с ЕС в статье 279 и ее положения «скопированы в три последних абзаца преамбулы межправительственного соглашения с США».

Качка отметил, что директива отмечает недискриминационный доступ к полезным ископаемым. В то же время, идея Фонда не касается доступа к ископаемым, речь идет именно о прерогативе инвестировать в компании, которые уже получили доступ к недрам.

«То есть, когда будет проходить аукцион на спецразрешение или лицензию на добычу определенного вида ископаемых — этот конкурс открыт и фонд вообще не присутствует. Примут участие компании — украинские, французские, немецкие, итальянские, финские и другие», — сказал он.

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В случае если выиграла украинская компания и купила лицензию, половину от этой суммы перечисляется в Фонд. Если этой компании потребуются инвестиции, чтобы этот проект развивать, она должна предложить Фонду сделать такую инвестицию и окончательное решение будет за ним.

«Впрочем, в течение шести месяцев компания может предлагать партнерство и другим потенциальным инвесторам. Впрочем, условия не должны быть лучше, чем были предложены Фонду», — добавил торговый представитель Украины.

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Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение об ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.