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7 мая 2025, 20:00 Читати українською

Главное за среду: международные резервы выросли, импорт газа увеличился

Международные резервы в апреле выросли более чем на 10%

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 683,1 млн. долларов. В апреле они выросли на 10,2%. Об этом говорится в сообщении регулятора. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

Украина с начала года увеличила импорт газа в 10 раз

Импорт природного газа в Украину с начала 2025 года составил 1,12 млрд куб м по состоянию на 5 мая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз — со 118 млн куб м в 2024 году до 1,12 млрд куб м в 2025 году.

Комитет ВР поддержал ратификацию Соглашения по ископаемому из США

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и США.

Вячеслав Черняховский: страховые полисы будут только дорожать

Минфин уже писал, что для многих украинцев стали настоящим шоком новые цены на автогражданку. С начала этого года они выросли более чем в два раза. Такое удорожание уже притормозило продажу полисов. Но цены растут не только на автогражданке. К примеру, медицинские страховки за год взлетели в цене на 85%, а вот увеличения выплат по ним не произошло.

Источник: Минфин
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