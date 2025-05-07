Международные резервы в апреле выросли более чем на 10%

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 683,1 млн. В апреле они выросли на 10,2%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Чем обусловлен рост

Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6 347,6 млн. долларов. Из этой суммы:

$4 861,6 млн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1294,0 млн — от международных партнеров через счета Всемирного банка;

$192 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина получила $992 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $517,9 млн из которых:

$299,2 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$169,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$49,4 млн — уплата другим международным кредиторам.

Украина уплатила Международному валютному фонду $82,1 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2 208,7 млн и выкупил в резервы $17,5 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $742,5 млн.