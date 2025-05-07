По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 683,1 млн. В апреле они выросли на 10,2%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Международные резервы в апреле выросли более чем на 10%
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Чем обусловлен рост
Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.
В целом динамику резервов определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6 347,6 млн. долларов. Из этой суммы:
- $4 861,6 млн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1294,0 млн — от международных партнеров через счета Всемирного банка;
- $192 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Кроме того, Украина получила $992 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $517,9 млн из которых:
- $299,2 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $169,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $49,4 млн — уплата другим международным кредиторам.
Украина уплатила Международному валютному фонду $82,1 млн.
Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.
В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2 208,7 млн и выкупил в резервы $17,5 млн.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $742,5 млн.
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