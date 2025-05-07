Украина с начала года увеличила импорт газа в 10 раз

Импорт природного газа в Украину с начала 2025 года составил 1,12 млрд куб м по состоянию на 5 мая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз — со 118 млн куб м в 2024 году до 1,12 млрд куб м в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные ExPro.

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Причины увеличения импорта

Существенный рост объемов импорта газа в 2025 году связан с потребностью в ресурсе на отопительный сезон 2024−2025 гг. после повреждения добычи в результате российских атак в феврале.

Так, в феврале импорт газа составил 512 млн куб. м, что стало самым высоким уровнем с сентября 2023 года. Украина также начала подготовку к следующему отопительному сезону, импортируя природный газ для создания резервов на следующую зиму.

Основная часть газа была импортирована из Венгрии — 669 млн куб. м или почти 60% всего импорта. Кроме того, из Словакии импортировано 261 млн. куб. м газа (23%), а из Польши — 190 млн. куб. м (17%).

Кто импортирует газ в Украину

Основным импортером природного газа была Группа Нафтогаз — почти 900 млн куб м с начала года или 80% всего импорта. Кроме того, отдельные частные компании импортировали природный газ для продажи на аукционах АО «Укртрансгаза» на «Украинской энергетической бирже».

Следует отметить, что в апреле-мае единственным импортером природного газа является НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того, в мае 2025 года компания намерена импортировать более 400 млн. куб. м природного газа из Венгрии и Польши.