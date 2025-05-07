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7 мая 2025, 9:16 Читати українською

Комитет ВР поддержал ратификацию Соглашения по недрам Украины и США

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и США. Об этом в написал заместитель главы Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и США.

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Что известно

Во время заседания комитета 11 голосов было «За», один воздержался, еще два не приняли участие в голосовании.

По его словам, следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, который откроет путь к практической реализации договоренностей.

Читайте: Правительство скрывает детали соглашения о полезных ископаемых из США. Гетманцев призвал обнародовать все документы

Как отметил Железняк, было внесено предложение в текст решения комитета:

  • какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему Соглашению;
  • это соглашение действует по всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Я_ __
Я_ __
7 мая 2025, 9:25
#
«Комітет ВР підтримав ратифікацію Угоди по копалини із США»

Якщо чесно, то вже якось людям пх, нехай краще починають думати як війну завершувати, бо вже люди кажуть як дрони на фронті деінде «економлять», а замість дронів в розвідку посилають людей
+
+44
kievpol
kievpol
7 мая 2025, 9:37
#
Зразу прочитав «Комітет ВР підтримав ратифікацію Угоди по колонії із США»
+
+15
Rubi0
Rubi0
7 мая 2025, 10:16
#
Народу да и я так понимаю депутатам как законным представителям этого самого народа так и не показали 2 из 3 договоров, но все молча поддержали. В лучших традициях демократии.
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