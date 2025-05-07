Комитет ВР поддержал ратификацию Соглашения по недрам Украины и США

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и США. Об этом в написал заместитель главы Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

Во время заседания комитета 11 голосов было «За», один воздержался, еще два не приняли участие в голосовании.

По его словам, следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, который откроет путь к практической реализации договоренностей.

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Как отметил Железняк, было внесено предложение в текст решения комитета:

какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему Соглашению;

это соглашение действует по всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.