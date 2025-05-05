Главное за понедельник: население продает валюту, детали соглашения о ископаемых

В апреле 2025 года объемы покупки валюты населением Украины превысили объем продаж на $189,51 миллиона, что стало самым низким показателем с августа 2023 года. На фоне снижения курса гривны спрос на валюту снизился, а объем продаж вырос. Украинцы купили наличной валюты на 1,73 миллиарда долларов, а продали — на 1,54 миллиарда долларов, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

В Украине существенно возросло количество миллионеров — ДПС

Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен доходов. По сравнению с предыдущим годом, это больше на 107 млрд гривен. В общей сложности подано более 170 тысяч деклараций. В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.

Правительство скрывает детали соглашения о полезных ископаемых из США. Гетманцев призвал обнародовать все документы

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого «ресурсного» соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте.

Баффет покидает Berkshire: что он сказал перед уходом о долларе и стратегии инвестирования