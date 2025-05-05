Баффет покидает Berkshire: что он сказал перед уходом о долларе и стратегиях инвестирования

Индекс широкого рынка S&P 500 в пятницу, 2 мая, вырос девятый день подряд: это стало его самым продолжительным подъемом почти за 21 год. Однако начало недели развеяло этот позитив. Фьючерсы на американские акции в понедельник снизились на заявлениях Трампа о торговых переговорах с Китаем, инвесторы сосредоточились на отчете о доходах корпораций и сигналах от ФРС, который на этой неделе объявит свое решение по процентным ставкам.

Баффет покидает пост главы Berkshire

3 мая прошло ежегодное собрание Berkshire Hathaway, так называемый «Вудсток для капиталистов», на котором Уоррен Баффет объявил о намерении до конца года передать пост гендиректора своему преемнику Грегу Абелю. Баффет возглавлял Berkshire 60 лет.

За инвестидеями миллиардера с легендарным чутьем следят участники рынка по всему миру, но после смены руководства решения будет принимать Абель, пообещал Баффет, хотя и сказал, что будет «оставаться рядом». Он также не планирует продавать ни одной акции из своего пакета после ухода с поста.

62-летний Грег Абель пришел в Berkshire Hathaway в 1999 году, когда компания купила контрольный пакет в MidAmerican Energy, где он был топ-менеджером. Позднее MidAmerican Energy превратилась в Berkshire Hathaway Energy: Абель возглавил эту компанию и стал курировать нестраховые операции конгломерата, в том числе в энергетической, коммунальной и транспортных отраслях. В 2018 году он вошел в состав совета директоров Berkshire Hathaway.



Одной из ключевых ролей Абеля в Berkshire в последние годы было его участие в покупке акций пяти японских торговых компаний, отмечает CNBC. Речь идет о Mitsubishi, Marubeni, Mitsui, Itochu и Sumitomo, бумаги которых Berkshire Hathaway купила еще в 2020 году. Впоследствии интерес конгломерата к ним вырос еще больше. По мнению Абеля, эти компании останутся в портфеле Berkshire на десятилетия.

Несмотря на волнительную новость о смене руководства, не менее интересной для тысяч инвесторов была традиционная речь Баффета, в которой он комментирует главные события американской и мировой экономики. Вот ключевые месседжи его майского выступления:

О долларе. На торгах 3 апреля индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который показывает динамику доллара к корзине валют крупных торговых партнеров США, понес рекордные потери за последние 20 лет. В отчетности за первый квартал Berkshire сообщил, что потерял более $700 млн из-за валютной переоценки.

Тем не менее, как следует из сообщений его главы, Berkshire Hathaway не предпринимает специальных мер, чтобы минимизировать влияние валютного фактора на прибыль в отчетности. Тем не менее Баффет выразил беспокойство из-за рисков ослабления доллара.



«Конечно же, мы не хотели бы владеть чем-то, что, по нашему мнению, было бы в валюте, которая на самом деле катится в ад. И это главное, что нас беспокоит в валюте Соединенных Штатов. Я имею в виду тенденцию правительства со временем девальвировать свою валюту. Нет такой системы, которая бы победила это», — считает Баффет. Он добавил, что проблема наблюдается не только в США, но и в других странах.

О стратегии на фондовом рынке в период турбулентности. Недавний обвал на фондовых рынках, спровоцированный объявлением масштабных пошлин США в отношении целого ряда стран, Баффет не считает грандиозным. «То, что произошло за последние 30−45 дней, — это на самом деле ничто», — сказал он, отметив, что акции Berkshire Hathaway за 60 лет его управления компанией падали в два раза трижды.

«У людей есть эмоции, но, когда вы инвестируете, их нужно оставлять за порогом», — посоветовал гуру. В мире, а значит, и на фондовом рынке, происходят неожиданные события, напомнил глава Berkshire, и для человека, который радуется, когда все хорошо, и пугается, когда все плохо, фондовый рынок — это «ужасное место».

«Если изменения в мире заставляют вас менять свои инвестиционные цели, то пора взглянуть на вещи по-другому. Если для вас имеет значение, упали ваши акции на 15% или нет, значит, вам нужно выработать несколько иную инвестиционную философию, — предупредил Баффет. — Мир не станет подстраиваться под вас. Вам придется подстраиваться под мир».

Как молодым инвесторам следует формировать свой инвестиционный подход. Отвечая на этот вопрос, Баффет отметил, что огромное значение имеет круг общения: «Вы должны окружать себя теми, кто лучше вас. Вы будете двигаться в том направлении, в котором идут люди, с которыми вы связаны».

Его главный совет по выбору профессии и началу карьеры — «заниматься тем, что вам нравится».

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О скорости принятия инвестиционных решений. Комментируя, уместно ли проявлять нетерпение в инвестировании, Баффет, известный своей осторожностью, сказал, что иногда нужно действовать быстро. По его словам, Berkshire заработала много денег благодаря готовности оперативно принимать решения. Когда появляется хорошая возможность, «вот тогда не стоит быть терпеливым. Терпение нужно, чтобы дождаться [таких] редких случаев», — говорит Баффет.

Сам «Оракул из Омахи» пока предпочитает сидеть в кеше. По состоянию на первый квартал 2025 года запас денежных средств на счетах Berkshire Hathaway увеличился более чем на $10 млрд, достигнув рекордных $347,7 млрд.



Баффет пока не определился, когда Berkshire Hathaway будет инвестировать накопившиеся свободные средства, но допустил, что такая возможность может появиться в течение следующих пяти лет: «Это вряд ли произойдет завтра. Это не так уж маловероятно произойдет через пять лет».

Глава Berkshire также посмеялся над теорией, будто он планирует придержать наличность до смены руководства, что позволит его преемнику Грегу Абелю сделать большой шаг.

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Торговые войны: переговоры США и Китая откладываются

Выступая в воскресенье на борту самолета Air Force One, Трамп сказал, что ведет переговоры с Китаем и рядом других стран о торговых сделках. Но добавил, что его главным приоритетом является завершение соглашения с Пекином, который стал одной из центральных целей его усилий по введению повышенных пошлин.

Китайские официальные лица, со своей стороны, заявили, что они «оценивают» предложение Вашингтона обсудить этот вопрос, но заявили США, что им не следует заниматься «вымогательством и принуждением».

Тем временем глава Белого дома нашел применение новым пошлинам в еще одном секторе: 100-процентной пошлиной будут облагаться фильмы, произведенные за пределами США, пишет Reuters. Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская киноиндустрия умирает «очень быстрой смертью» из-за субсидий и стимулов, которые другие страны предоставляют кинопроизводителям.

Президент поручил профильным ведомствам, включая министерство торговли, немедленно начать процедуру введения пошлин на зарубежные фильмы, поставляемые в США. Министр торговли Говард Латник заявил в соцсети X: «Мы уже работаем над этим».

Пока неясно, будут ли пошлины касаться стриминговых сервисов или только фильмов в кинотеатрах, а также как будет рассчитываться ставка — от производственного бюджета или кассовых сборов, отмечает агентство.

100 дней президентства Трампа: победители и проигравшие среди акций

29 апреля исполнилось 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз официально вступил в должность президента США. CNBC проанализировал динамику акций, входящих в индекс S&P 500, и выяснил, какие бумаги показали лучшие и худшие результаты за первые 100 дней после возвращения Трампа в Белый дом. Для расчетов использовались уровни закрытия торгов 17 января — последнего торгового дня перед инаугурацией.

Самое большое падение — у акций производителя обуви Deckers Outdoor, которые потеряли после инаугурации Трампа 48% стоимости. Среди проигравших также бумаги Tesla, капитализация которой за 100 дней президентства Трампа снизилась примерно на треть.

Среди худших CNBC называет бумаги авиакомпаний Delta и United Air Lines, потерявшие более чем 36%.

Лидером роста стал разработчик софта с искусственным интеллектом Palantir, акции которого взлетели более чем на 57%, продолжив положительную динамику прошлого года. Акции Netflix выросли после инаугурации Трампа более чем на 28%.

В список выигравших акций попали также бумаги, которые считаются «защитными активами», пишет CNBC. Например, акции табачного гиганта Philip Morris подорожали на 40%, а бумаги телекоммуникационной компании AT&T прибавили более 20%.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

«Минфин» уже традиционно выбрал акции, которые показали самую заметную динамику на американском фондовом рынке за прошедшую неделю.

Толчком к росту акций приложения для изучения языков Duolingo (DUOL) стало сообщение компании о сильных результатах за первый квартал 2025 года, которые значительно превзошли ожидания аналитиков по продажам, прибыли и EBITDA.

Duolingo запустил 148 новых курсов, разработанных при помощи генеративного ИИ, сообщила компания. Это позволило ей более чем в два раза увеличить общее число своих курсов.

В частности, носители испанского, португальского и других европейских языков теперь могут изучать японский, корейский и китайский. А говорящим на азиатских языках стали доступны самые популярные мировые языки, помимо английского, — например, испанский, французский и итальянский.

Это самое масштабное расширение контента за всю историю Duolingo, которое позволит охватить более 1 млрд потенциальных учеников по всему миру, заявила компания.

Даже по меркам Кремниевой долины, Duolingo выделяется своим агрессивным стремлением внедрить ИИ во все аспекты своего бизнеса, пишет Bloomberg. 28 апреля компания опубликовала внутреннее письмо главы Duolingo Луиса фон Ана, в котором он назвал использование алгоритмов для ускорения создания контента «одним из лучших решений за последнее время», даже если это означает «периодические небольшие потери в качестве».

На прошлой неделе компания запустила шахматный курс в бета-версии для пользователей iOS, причем он был разработан не инженерами, а менеджером продукта и дизайнером с помощью инструмента Cursor AI, отметил Bloomberg.

Однако не все пользователи поддерживают переход на ИИ: некоторым из них не нравится, что компания делает ставку на количество в ущерб качеству, отмечает Bloomberg.

Представитель Duolingo заявил агентству, что подрядчики по-прежнему участвуют в создании контента: «Мы тщательно тестируем весь контент — созданный как людьми, так и ИИ — и у нас нет данных, что искусственный интеллект делает больше ошибок».

Поддержали рост цены акций DUOL позитивные оценки аналитиков.

30 апреля аналитик D.A. Davidson подтвердил рекомендацию «Покупать акции» Duolingo (рейтинг Buy) с целевой ценой $410.

23 апреля Morgan Stanley начал отслеживать акции Duolingo и сразу присвоил им рейтинг Overweight (совет «Покупать») с целевой ценой в $435. Это стало самым высоким таргетом для бумаг Duolingo на Уолл-стрит, писал CNBC со ссылкой на данные LSEG.

Ни один из аналитиков, отслеживающих акции Duolingo, не советует сейчас их продавать, показывает MarketWatch. Большинство — 16 аналитиков — предлагают покупать акции компании (Buy и Overweight). Остальные рекомендуют держать (Hold).

Акции CoreWeave (CRWV), провайдера облачных вычислений в области искусственного интеллекта, подскочили на волне отличных отчетов о доходах его крупнейших клиентов — Microsoft (MSFT) и материнской компании Facebook Meta Platforms (META).

CRWV — новичок на фоновом рынке. Компания создана в США в 2017 году и специализируется на высокопроизводительных вычислениях, машинном обучении и рендеринге. CoreWeave одной из первых начала использовать графические процессоры Nvidia в центрах обработки данных, предвосхитив рост спроса на них для работы с искусственным интеллектом, отмечает Bloomberg.

Сейчас на основе чипов Nvidia CoreWeave строит центры обработки данных, предлагая вычислительные мощности для задач, связанных с ИИ. Среди инвесторов компании — Nvidia, Cisco Systems, Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, Fidelity Management & Research и Lykos Global Management.

В марте CoreWeave подписала соглашение о партнерстве с OpenAI на сумму $11,9 млрд. В рамках сделки стартап предоставил свою серверную инфраструктуру для обучения моделей искусственного интеллекта OpenAI. Кроме того, OpenAI получил акции CoreWeave на сумму $350 млрд.

Несмотря на столь серьезную поддержку, старт CoreWeave на фондовом рынке был неудачным. В ходе проведенного в конце марта IPO стартап привлек $1,5 млрд, вместо изначально запланированных $4 млрд, и продал меньше акций, чем прогнозировалось ранее.

Теперь же, «с учетом роста CoreWeave в четверг, самого резкого скачка с 2 апреля, акции торгуются около $45, что на $5 выше цены IPO», — пишет CNBC.

По данным MarketBeat, на основе 15 оценок аналитиков Уолл-стрит для CRWV консенсус-рейтинг акций — «Удерживать». Из 15 аналитиков 8 дали рейтинг «Удерживать», 7 — рейтинг «Покупать».

CoreWeave опубликует свой первый отчет о прибылях и убытках в качестве публичной компании 14 мая.

Акции компании Tenet Healthcare (THC), предоставляющей медицинские услуги, также росли на хорошем отчете, который превзошел ожидания аналитиков. Прибыль на акцию (EPS) составила $4,36, против прогнозируемых $3,11, что на 40% выше ожиданий. Выручка — $5,22 млрд, против $5,15 млрд консенсус-прогноза.

Tenet Healthcare выросла на 11,8% с начала года, но при цене $139,96 за акцию она всё ещё торгуется на 16,9% ниже своего 52-недельного максимума в $168,52 в ноябре 2024 года.

Компания позитивно оценивается аналитиками. 9 апреля Guggenheim начал покрытие акций Tenet Healthcare с рекомендацией «Покупать» и установил целевую цену в $165. Позже, 30 апреля, его эксперты повысили целевую цену до $180, отметив сильные финансовые результаты THC за первый квартал 2025 года.

30 апреля 2025 года UBS повысил целевую цену на акции Tenet Healthcare с $217 до $230, сохранив рекомендацию «Покупать». Barclays увеличил целевую цену на акции Tenet Healthcare с $161 до $171, сохранив рейтинг «Избыточный вес» (Overweight), что указывает на позитивный взгляд на акции компании.

RBC Capital повысил целевую цену на акции компании с $183 до $189, подтвердив рейтинг «Выше рынка» (Outperform), что отражает ожидания дальнейшего роста акций.

Главные события предстоящей недели

Главным событием на этой неделе станет заседание Комитета по открытым рынкам Федрезерва США. Уолл-стрит не сомневается, что 7 мая он оставит ключевую ставку без изменений. Интрига заключается в том, какова будет тональность сопроводительного заявления ФРС и какие ответы даст на брифинге глава ведомства Джером Пауэлл: если регулятор сочтет нужным компенсировать экономический урон от пошлин, он может просигнализировать о снижениях ставки в будущем, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник, 5 мая, Институт управления поставками (ISM) публикует индекс деловой активности в сфере услуг США за апрель. Консенсус-прогноз — 50,3 пункта, чуть ниже мартовского значения, пишет Barron's.

Во вторник, 6 мая, выйдут мартовские данные по промышленному производству во Франции, а также данные по инфляции цен производителей еврозоны за март. Также будут опубликованы окончательные индексы деловой активности (PMI) по Франции, Германии и еврозоне за апрель.

В среду, 7 мая, выйдет мартовская статистика по розничным продажам в еврозоне, производственным заказам в Германии и внешней торговле Франции.

В четверг, 8 мая, Банк Англии примет решение по ставке. Вероятность снижения на 0,25 п.п. — до 4,25% — оценивается трейдерами в 95%. В Германии представят данные по промышленному производству за март.

В пятницу, 9 мая, в Китае выйдет статистика по внешней торговле за апрель. «Мы наконец увидим, как резкое повышение пошлин повлияло на торговлю в крупнейшей экономике Азии», — заявила команда экономистов ING. Их прогноз — двузначное падение экспорта и импорта в годовом выражении. Поставки в США, на которые приходится 14−15% китайского экспорта, в апреле могли практически остановиться, отмечает ING.