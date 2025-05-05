В Украине существенно выросло количество миллионеров — ГНС

Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен доходов. По сравнению с предыдущим годом, это больше на 107 млрд гривен. В общей сложности подано более 170 тысяч деклараций. В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил глава налоговой Руслан Кравченко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Итоги кампании декларирования доходов за 2024 год

По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен.

Самые большие суммы задекларировали жители:

Киева — 156 млрд грн,

Днепропетровщины — почти 30 млрд грн,

Львовщины — 18,2 млрд грн,

Киевской области — 17,5 млрд. грн.

Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане:

иностранные доходы — 34,2 млрд грн

наследство и дарение — 13,6 млрд грн,

доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн

инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн

другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн

доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд. гривен.

Количество миллионеров увеличилось

В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.

Всего более 17 тыс. человек задекларировали доходы более миллиона гривен. В общей сложности миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд гривен.

Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 млн гривен.