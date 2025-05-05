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5 мая 2025, 13:15 Читати українською

В Украине существенно выросло количество миллионеров — ГНС

Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен доходов. По сравнению с предыдущим годом, это больше на 107 млрд гривен. В общей сложности подано более 170 тысяч деклараций. В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил глава налоговой Руслан Кравченко.

Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен доходов.
Фото: depositphotos

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Итоги кампании декларирования доходов за 2024 год

По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен.

Самые большие суммы задекларировали жители:

  • Киева — 156 млрд грн,
  • Днепропетровщины — почти 30 млрд грн,
  • Львовщины — 18,2 млрд грн,
  • Киевской области — 17,5 млрд. грн.

Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане:

  • иностранные доходы — 34,2 млрд грн
  • наследство и дарение — 13,6 млрд грн,
  • доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн
  • инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн
  • другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн
  • доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд. гривен.

Количество миллионеров увеличилось

В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.

Всего более 17 тыс. человек задекларировали доходы более миллиона гривен. В общей сложности миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд гривен.

Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 млн гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+119
Mini Mi
Mini Mi
5 мая 2025, 13:22
#
Ну так каждый работник тцк, влк и т. д. миллионером за время войны стал
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
5 мая 2025, 14:48
#
Обычно взятки НЕ декларируют…
+
0
Три літри
Три літри
5 мая 2025, 14:57
#
Це надто важка задача для мешканця сизрані - думати.
+
+60
penetrator1963
penetrator1963
5 мая 2025, 13:27
#
спадщину та дарування — 13,6 млрд грн
вот тут надо пошарудеть
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
5 мая 2025, 14:47
#
В задекларированном имуществе
«шарудеть» нет смысла — информация
о нем уже есть и в гос.реестре
и в базе налоговой…
+
0
Три літри
Три літри
5 мая 2025, 14:58
#
А коли з твоє спадщини пошурудятить податок — що скажеш?
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