В Украине существенно выросло количество миллионеров — ГНС

Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен доходов. По сравнению с предыдущим годом, это больше на 107 млрд гривен. В общей сложности подано более 170 тысяч деклараций. В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил глава налоговой Руслан Кравченко.
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Итоги кампании декларирования доходов за 2024 год
По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен.
Самые большие суммы задекларировали жители:
- Киева — 156 млрд грн,
- Днепропетровщины — почти 30 млрд грн,
- Львовщины — 18,2 млрд грн,
- Киевской области — 17,5 млрд. грн.
Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане:
- иностранные доходы — 34,2 млрд грн
- наследство и дарение — 13,6 млрд грн,
- доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн
- инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн
- другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн
- доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд. гривен.
Количество миллионеров увеличилось
В этом году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.
Всего более 17 тыс. человек задекларировали доходы более миллиона гривен. В общей сложности миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.
А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд гривен.
Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку — и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 млн гривен.
Комментарии - 6
вот тут надо пошарудеть
«шарудеть» нет смысла — информация
о нем уже есть и в гос.реестре
и в базе налоговой…