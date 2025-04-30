Гетманцев: Критерии вхождения в «Клуб белого бизнеса» будут пересмотрены

Правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в «Клуб белого бизнеса», что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только об смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке. Об этом в интервью «Главкому» рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев .

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Что известно

«Наверное, штраф в 340 грн является недостаточным поводом для того, чтобы исключать компанию из перечня „белого бизнеса“, если действительно этот штраф был оплачен и вопрос уже закрыт», — отметил он.

В мае ожидается внесение законопроекта по усовершенствованию критериев членства. В частности, планируется исправить ситуацию, когда предприятия физически не могут отвечать действующим требованиям.

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Гетманцев отмечает, что участие в «Клубе белого бизнеса» не дает автоматических привилегий, но освобождает предприятия от плановых налоговых проверок в рамках реализуемого уже третий год подряд рискоориентированного подхода.

Также он опроверг расхожее мнение, что вылет из перечня означает немедленный возврат проверок: «План проверок формируется дважды в год, и для включения в него предприятие должно соответствовать определенному набору рисков».

По оценкам Европейской бизнес-ассоциации, 48% компаний заинтересованы в участии в программе. В то же время, часть из них не всегда учитывает критерии при ведении бизнеса, что, по словам Гетманцева, и объясняет значительную ротацию списка.

«Клуб белого бизнеса»

В настоящее время в «Клубе белого бизнеса» находятся 4 123 юридических лица на общей системе налогообложения, 2 149 юридических лиц — плательщики единого налога ІІІ группы, 984 юридических лица — плательщики единого налога IV группы, 211 резидентов Дія.City и 732 физических лица — предприниматели.

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1 октября 2024 вступил в силу закон (№ 11084), предусматривающий создание и ведение перечня предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Этот список неофициально называют «клубом белого бизнеса».

Закон ввел новый термин — «налогоплательщик с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства». Это понятие будет применяться до конца года, в котором в Украине будет прекращено действие военного положения.

Для предприятий, подпадающих под это понятие, вводится особый режим сборов, платежей и администрирования налогов, осуществляемый налоговыми и таможенными органами.